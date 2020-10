Na procházku podél Labe v Pardubicích vzala odpoledne své děti i matka, která na tuhle procházku jen tak nezapomene. Zatímco mladší dítě tlačila v kočárku, to starší jelo na odrážedle.

Dítko však náhle zavrávoralo, sjelo ze srázu a spadlo do studené vody, kde se začalo okamžitě topit. Matka ani na chvíli nezaváhala a přestože sama neumí plavat, ihned skočila do řeky za ním a snažila se dítě vytáhnout. Ve spěchu ale nezabrzdila kočár.

„V nastalém zmatku však do vody sjel i kočárek s druhým dítětem. Naštěstí kolem zrovna procházel pohotový kolemjdoucí, který ihned do vody skočil a společně s maminkou děti z vody vytáhl,“ informoval mluvčí Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje Aleš Malý. Obě děti, které byly lehce podchlazené si převzali do péče záchranáři a převezli je k dalšímu ošetření do Pardubické nemocnice.

Zdroj: HZS PK