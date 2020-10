Strážníci na místo zaměřili svou pozornost i kamery a ukázalo se, že po lešení dva muži skutečně lezou. A k tomu všemu tam ještě kradou stavební materiál. Dvě hlídky se proto vydaly na místo události. Strážníci oba muže původem z Polska zastavili na Sukově třídě. S sebou už měli zabalené elektrické prodlužovací kabely a elektrický naviják s ovládáním v hodnotě několika tisíc korun. Oba se nejprve pokoušeli hájit vysvětlením, že v Polsku prý co leží na zemi, to si každý může vzít. Strážníci tedy pány seznámili s jejich aktuální pozicí a také tím, že tento jejich svérázný výklad zákona by jim ani v Polsku neprošel. Oba muži byli navíc silně pod vlivem alkoholu. Jeden nadýchal 1,28 promile, druhý dokonce přes 2 promile. Než si je k dalšímu šetření převzali policisté, tak si z Pardubic krom vyhlídky z lešení prohlédli i interiér záchytné stanice.

Pomůžeme i na dálku

Pomůžeme i na dálku. Rodina z 300 kilometrů vzdáleného města se nemohla do Pardubic dovolat svým rodičům. Maminka momentálně hospitalizovaná, tatínek ve věku 77let zůstal doma, ale náhle nezvedá telefon. Ověřili jsme, zda muž také není v nemocnici a zašli i k nim domů. Všechno je v pořádku a vysvětlení jednoduché. Senior jen nevěděl, že si ztlumil vyzvánění. Tato generace prostě telefon každých pět minut nekontroluje. A my jsme rádi, že jsme mohli pomoci. Zvlášť v téhle době.

Skočil do kolejí, ale zemřít nechtěl

O tom svědčí i další událost. Strážníci byli v průběhu víkendu urychleně voláni na hlavní nádraží, kde se jeden muž údajně pokusil skočit pod vlak a čin si na poslední chvíli rozmyslel. Hlídka na místo vyrazila ihned, operační středisko zároveň upozornilo ostrahu nádražní haly, která muže nalezla. Ukázalo se ale, že o sebevraždu nešlo. Muž je onkologicky léčený pacient, kterému byl kvůli epidemii koronaviru zrušen plánovaný lékařský zákrok. Na nádraží se mu udělalo nevolno, ale protože nechtěl pozvracet prostor nástupiště, sestoupil z peronu do kolejiště. Strážníci s ním jeho životní situaci probrali, muže uklidnili a ten poté mohl pokračovat do místa svého bydliště.

Třetí útok pilou na značku v Kunětické ulici

Říká se třikrát a dost a zastánci této myšlenky jsme i my. Máme k tomu i tři slova. Kunětická, pila, značka. A modří již vědí…

Ano, ač to vypadá neuvěřitelně, i tento víkend jsme přijali oznámení na muže, který pilou poškozuje dopravní značku.

Stručná rekapitulace. Dva koumáci se v úterý a ve středu pokusili pilou vydolovat tisícikorunu, kterou hodili do sloupku dopravní značky. Jeden z pachatelů byl přitom tak opilý, že si nepamatoval strážníky, kteří bankovku zachránili vysavačem, a přišel tisícovku hledat podruhé. Značku přitom definitivně zničil. No a do třetice o víkendu hlídka vyjela do Kunětické ulice, kde se muž s pilou pouštěl do další dopravní značky. Byl to aktér našeho prvního příběhu, který opět volal policii sám na sebe. U sebe pilu, v sobě dvě promile. Vzhledem k předchozímu dění a k tomu, že sám uvedl, že se duševně necítí zcela zdráv, byl nejprve umístěn na záchytnou stanici a poté předán na psychiatrické oddělení. K úlevě strážníků i všech dopravních značek.