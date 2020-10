Rodinné spory vyústily v to, že dcera honila otce po Moravské Třebové s nožem v ruce. Šestačtyřicetiletá Irena Rédová se v únoru pohádala se svým otcem, který u ní byl na návštěvě. Další hádku už neunesla a posilněná alkoholem sáhla po 33 centimetrů dlouhém kuchyňském noži a chtěla ho zabít. Třiasedmdesátiletý muž se dal na útěk, jeho dcera ale běžela za ním a pokusila se ho bodnout do srdce a říznout do krku. „Ty hajzle, já tě zabiju!“ křičela u toho. Takto spolu zápasili zhruba deset minut.

„Poškozený se útoku intenzivně bránil, přičemž utrpěl obranná řezná poranění na dlaních obou rukou a poté, co se k pachatelce otočil zády, tak jej nožem bodla do horní části zad,“ vyprávěla před pardubickým soudem státní zástupkyně Lenka Faltusová, co se dále na ulici v Moravské Třebové odehrávalo. Muž přesto sebral všechny síly a utekl do svého nedalekého bytu. Ani Rédová to ale nevzdala a otce dále pronásledovala. Nahou a zakrvácenou ji ale zadržela policie.

Muž skončil s několika řeznými a bodnými ranami v olomoucké nemocnici, kde mu lékaři zachránili život. Rédovou vzal soud krátce poté do vazby. Se svým otcem byla ale po celou dobu v kontaktu, ten jí její čin odpustil. „Poškozený mé klientce vše odpustil, vztahy v rodině se narovnaly,“ zhodnotila to obhájkyně obžalované Anna Košťálová.

Trest pod dolní dolní hranicí sazby

Obžalovaná svou vinu od začátku přiznala. Její obhájkyně se proto domluvila se státní zástupkyní na dohodě o vině a trestu a soud za méně než hodinu skončil. Rédová míří do věznice s ostrahou na osm let. Původně jí ale za pokus o vraždu hrozilo 10 až 18 let za mřížemi. „S přihlédnutím k tomu, že jste uzavřela dohodu o vině a trestu, a k tomu, že jednání bylo ukončeno ve stádiu pokusu a nedošlo tak naštěstí k dokonání trestného činu, jsme přijali i to, že jste uzavřeli dohodu o trestu pod dolní hranicí zákonné trestní sazby,“ vysvětlila soudkyně Anna Sobotková.

Vzhledem k tomu, že v potyčce hrál velkou roli alkohol, s nímž žena bojovala dlouhodobě, nevyhne se ani ústavnímu protialkoholnímu léčení. „Soudní znalci zjistili, že obžalovaná je ve třetím stádiu závislosti na alkoholu, proto navrhli ochranné léčení,“ upřesnila Faltusová. Žena jinak vedla spořádaný život, chodila do práce, starala se o své dvě malé děti. Večer se ale nedokázala ubránit alkoholu. Jednou se pokusila se svou závislostí léčit, avšak neúspěšně.