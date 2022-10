Podle televize CNN Prima News podezřelá měla svému partnerovi způsobit velké množství bodných ran.

Případ se stal v jednom z bytů v pardubických Polabinách, v Gagarinově ulici.

Mezi ní a zemřelým mělo dojít ke vzájemnému konfliktu, ke kterému mělo přispět požití alkoholu obou osob.

Zdroj: Youtube

Od nedělního dopoledne tam pracovali kriminalisté a soudní lékař. Podle prvních informací tam došlo k úmrtí asi pětapadesátiletého muže."Ohledáním těla zemřelého byla zjištěna mnohočetná bodná a bodnořezná poranění ostrým předmětem. Po intenzivním prověřování kriminalisté došli k závěru, že za usmrcením poškozeného stojí oznamovatelka," řekla mluvčí krajského ředitelství policie Dita Holečková.

Pardubičtí kriminalisté dodali, že obviněná nebyla dosud soudně trestaná, přestože bylo zjištěno, že v minulosti měla nožem napadnout dva jiné muže. Jeden z nich však nedal souhlas k jejímu trestnímu stíhání a druhý věc na policii ani neoznámil.

Podle televize žena trvá na tom, že si kvůli vlivu alkoholu a léků z činu téměř nic nepamatuje.

Muž v Polabinách byl zřejmě zavražděn. Policisté zatkli ženu

Okresní soud v Pardubicích vzal ženu do vazby. „Obviněná ve vazebním zasedání nevypovídala, nicméně je důvodné podezření, že by trestnou činnost mohla opakovat nebo že by mohla uprchnout a stát se nedostižnou pro orgány v trestním řízení, to vedlo soud k tomu, že vazbu uvalil," řekl CNN Prima News soudce Karel Gobernac.

Úmrtí oznámila na linku 155 devětatřicetiletá žena, která měla být u muže na návštěvě. K muži středního věku byli v neděli přivolání i záchranáři, ti ale na místě konstatovali pouze smrt.

Policie případ kvalifikovala jako zvlášť závažný zločin vraždy, za který hrozí až 18 let vězení.

Pardubičtí kriminalisté i nadále nechtějí případ blíže komentovat. "Vzhledem k počáteční fázi vyšetřování další informace nebudeme sdělovat," dodala Holečková.