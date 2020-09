U nedalekého rybníka na svůj úlovek číhal trpělivý rybář, který zaznamenal, že kolem projelo auto s károu plnou harampádí. Když ale po chvíli vozidlo jelo od lesíka zpátky a kára už byla prázdná, nedalo mu to, zanechal rybaření a auto i káru si vyfotil a kontaktoval městské strážníky.

Strážníci ve spolupráci s policií dohledali provozovatele auta a také danou ženu.

Zdroj: MP Pardubice

„Žena, která s pomocí dvou mužů do lesíka vyvezla část svého obýváku, se hlídce přiznala, že si myslela, že si sedačku a rozebrané skříňky vezmou bezdomovci. Nakonec ale žena musela přijet s posilou, vozidlem i vlekem zpět, nepořádek naložit a odvézt jej tam, kam kusy nábytku patří – na sběrný dvůr. Kdyby to udělala hned, ušetřila by peníze za pokutu,“ informovala mluvčí pardubických strážníků Lucie Klementová.