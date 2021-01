Mít přítele, který Vás zná jako svoje boty je k nezaplacení. A také to může zachránit život, jako o víkendu. Pardubické strážníky kontaktoval třiasedmdesátiletý muž s obavou o svou o čtyři roky starší kamarádku.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

Stále službě sdělil, že se nachází u jejího bytu, slyší, že hraje rádio, také se ozývá mobilní telefon, ale nikdo nereaguje, což je velmi zvláštní. Přítelkyni prý takto chodí kontrolovat často a tuší, že něco není v pořádku a možná se jí něco stalo. Strážníci se po prvotním neúspěšném kontaktování ženy rozhodli pro urychlený vstup do bytu. Vykopli dveře a v kuchyni nalezli pod stolem ženu, která byla již při vědomí, ale tvrdila, že pocítila slabost, přestala cítit nohy a najednou se probudila na zemi. Strážníci okamžitě zavolali zdravotníky a na ženu dohlíželi do doby jejich příjezdu. Seniorku si poté záchranka odvezla do nemocnice a strážníci předali byt dceři.