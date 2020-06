„Ačkoliv se dámy neznají, mají něco společného – o nemalé finanční částky je oklamali podvodníci na internetových seznamkách a všechny tyto případy skončily na stole pardubického vyšetřovatele,“ uvedla policejní mluvčí Eva Maturová.

Šedesátiletá žena lékaři na údajné misi v Sýrii poslala 200 tisíc korun na to, aby mohl přijet za ní. Voják sloužící v Afghánistánu potřeboval od 77leté ženy peníze na to, aby se vykoupil z vojenské služby a mohl žít společný život s ní. Žena mu mu v eurech zaslala 4 platby, které ji v přepočtu na naší měnu vyšly na 363 tisíc korun.

Falešný ropný inženýr „vytěžil“ půl milionu

Další dámy jsou na tom obdobně. 45letá žena důvěřovala obchodníkovi s ropou a poslala mu 224 500 korun. Po finanční stránce na důvěřivost nejvíce doplatila dvaašedesátiletá žena z Pardubic. Ta ze svého účtu poslala naprosto cizímu „ropnému inženýrovi“ na pokutu související s jeho předčasným ukončením smlouvy na ropných vrtech ve Venezuele téměř půl miliónu korun. Policie upozorňuje, že zjistit totožnost těchto podvodníků je náročné, často až nereálné. V případě jejich dopadení jim za mnohatisícové podvody hrozí až pětileté vězení.

„Podobných inzerátů je na internetu spousta. Podvodníci to zkouší, umí naslouchat, slibovat lásku, společný život plný luxusu a cestování, zjednodušeně řečeno - plánovat růžovou budoucnost,“ uvedla Eva Maturová. Co tyto čtyři ženy přesvědčilo? Pánové uměli česky, každý měl kořeny v České republice a chtěl se tam vrátit. Důvěru umocnilo jejich skvělé pracovní postavení, vybrané chování, komunikace, příslib zaručeného vrácení částek po jejich příjezdu. Byla to však lež. Jen co peníze z účtu dam odešly, slibná komunikace skončila.

„Je to stále stejná písnička, která se nejednou medializovala, přesto oklamaných lidí tímto způsobem pořád přibývá. Nejsou to jen ženy, které věří naprosto cizím lidem, okradenými podobným způsobem bývají ze strany podvodnic i muži. Buďte v online světě maximálně opatrní,“ nabádá Eva Maturová.