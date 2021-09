"V evidencích vyšlo najevo, že v minulosti byl soudem za podobné jednání odsouzen. To je také důvod, proč krádež, ačkoliv měla nižší hodnotu než 10 tisíc korun, tentokrát evidujeme jako podezření z trestného činu, nikoliv přestupku," dodala Maturová.

"Včerejší krádež alkoholu nevyšla 39letému muži z Pardubic. V obchodě ho přistihla prodavačka, okamžitě jednala vyrozuměním ostrahy a vyběhnutím za podezřelým. Ten nastoupil do trolejbusu číslo 13 a tato třináctka mu opravdu štěstí nepřinesla. Dopravní prostředek se ihned proměnil ve vězení, jelikož paní z obchodu na řidiče zakřičela, že je to zloděj a ať ho nepouští ven," uvedla policejní mluvčí Eva Maturová.

