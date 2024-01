Osmatřicetiletý muž v minulosti podstoupil sexuologickou léčbu, pak ale útočil znovu. Nyní tak už zamíří rovnou do vězení. Obviněnému muži, kterému už v minulosti soud nařídil sexuologickou léčbu, poté co na sociální síti obtěžoval také nezletilou dívku, tentokrát další léčbu soud nenařídil.

Lehce retardovaný muž v minulosti strávil dva roky ústavní léčbou v Havlíčkově Brodě, následně docházel na psychiatrii v Pardubicích. Vloni v létě ale povalil na zem nezletilou dívku a snažil se ji znásilnit. Svého jednání násilník nechal až poté, co na místo přiběhla žena, která na něj křičela, ať toho nechá. Následně dívce ještě pohrozil, že jestli to někomu řekne, udělá jí to znovu. Dívka ale po pár dnech sebrala odvahu a událost popsala své rodině, která zavolala policii. Tentokrát tak nepoučitelný muž poputuje rovnou za mříže.

Za zločin znásilnění a vydírání muži hrozilo pět až dvanáct let ve vězení. Krajský soud se nakonec rozhodl pro trest odnětí svobody po dobu šesti let.

Stejná soudkyně, která muži před šesti lety uložila podmínku a sexuologickou léčbu, tentokrát přihlédla k vyjádřením soudních znalců a psychologů, podle kterých by další ústavní léčba v jeho případě po recidivě nedávala smysl. „Domnívám se, že hlavním problémem je mentální retardace. Uložit znovu ústavní léčbu u jedince s mentální retardací by bylo zřejmě k ničemu. On nemá kapacitu na to, aby vstřebal další nové poznatky,“ řekl sexuolog Luděk Daněk s tím, že muž trpí i sexuální nezdrženlivostí a má sklony k agresivitě.

Nic z toho si muž podle odborníků ale nepřiznává. Obžalovaný muž i před pardubickým soudem celou dobu tvrdil, že čin nespáchal.

Pro muže byl přitěžující i fakt, že v minulosti vyhrožoval na Facebooku nezletilé dívce, po které chtěl nahé fotografie a sex. „Je třeba před vámi chránit společnost. Třeba si ve výkonu trestu uvědomíte, jak se chovat,“ řekla soudkyně Anna Sobotková.

Rozsudek není pravomocný, obě strany si nechaly lhůtu pro odvolání.