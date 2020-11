Pardubický soud se v úterý zabýval dalším případem znásilnění nezletilé dívky. Osmnáctiletý infantilní mladík si v červnu na stadionu v Jablonném nad Orlicí vyhlédl čtyřletou holčičku.

Dívenka šla na sportoviště se svým dědečkem, chodívali tam pravidelně. Když se vrátili domů, babička našla na jejích kalhotkách krev. Zatímco se totiž dědeček zapovídal, šla se holčička podívat do kabiny, tam se za ní vplížil Martin Pácha a dívenku zneužil. „Vyhrnul jí tričko, stáhl kraťasy a kalhotky a osahával ji na prsou a na přirození, do kterého jí zasunul část ukazováčku, a i přes dívčino pobrekávání s ním pohyboval,“ četla z obžaloby státní zástupkyně Lucie Žabková. Dívka potom babičce vyprávěla, co se stalo a kdo jí to udělal. Mladíka znala dobře, na malém městě se znají téměř všichni, popsala také, že měl na sobě policejní triko a čepici a že jí domlouval, ať to nikomu neříká. K policii ale muž nepatřil, jednalo se o studenta, který byl druhý den zadržen a vzat do vazby. Dnes ale od soudu odešel domů.

Přiznání

„Přiznávám, že jsem to udělal,“ byla jeho jediná slova. Poté jeho právník se státní zástupkyní učinili dohodu o vině a trestu, která mladíkovi uložila čtyřletou podmínku. Mladík bude docházet na léčení, jelikož je podle soudních znalců psychicky i sexuálně infantilní, a dívce zaplatí sto tisíc korun. „Novela trestního zákoníku a trestního řádu dává možnost uzavřít dohodu o vinně a trestu. Obžalovaný skutek doznal, o vinně tu není žádných pochyb. Při ukládání trestu musíme přihlížet i k poměrům obžalovaného,“ vysvětlila soudkyně Anna Sobotková, proč soud dohodu schválil.

Zatímco obžalovaný odešel domů se svou matkou, u soudu zůstali v slzách sedět rodiče znásilněné dívenky. S dohodou a trestem nesouhlasili. Podle trestní sazby hrozilo Páchovi 5 až 12 let za mřížemi. Otec dívky psal soudu i nesouhlasný dopis. „Chápeme přípis, který jsme dostali od tatínka. To že uzavřeme dohodu, neznamená, že obžalovaný není uznán na vinu a není mu stanoven trest. Jen to znamená, že se tu nebudou probírat jednotlivé důkazy, protože je to v této věci zbytečné. Není tu žádné pochybnosti o tom, že se této skutečnosti dopustil. Pro nás je zásadní ochranné léčení, musí se léčit,“ okomentovala to soudkyně.

Rodiče se ale nemohou smířit s tím, že jejich dcera potká muže na ulici třeba ještě dnes. „Když si představím, že ho tam dnes ještě uvidím…“ povzdychla si matka. Podle rodičů měl jít muž do vězení nebo dostat ústavní léčbu. „Je to trest pro nás, bojíme se, že se to bude opakovat. Dohoda není správná, když někdo něco provede, má přijít trest, ne že ho pustí na svobodu. Nás se nikdo na nic neptal,“ zhodnotila matka. Jako zákonní zástupci poškozené mohli se svou obhájkyní ovlivnit pouze výši nemajetkové újmy, na výši trestu pod spodní hranicí zákonné trestní sazby se podle novely zákona dohodl obhájce obžalovaného se státní zástupkyní.