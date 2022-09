Něco nového? Už ho chytili, anebo ne, ptají se zoufale lidé z Rychnovska a hltají každou zprávu týkající se Martina Rybína, po kterém už několik dní pátrá policie. Na sociálních sítích se šíří zprávy o tom, že důvodem jsou dva pokusy o znásilnění, v jednom případě mělo jít o nezletilou dívku v Deštném v Orlických horách, v tom druhém o 17letou dívku v Třebechovicích, přičemž měl svou oběť ohrožovat střelnou zbraní. Policie to nepotvrdila.

„V tuto chvíli je čtyřicetiletý muž, po němž pátráme, v hledáčku policistů, a to v souvislosti s prověřováním mravnostní trestné činnosti. Další informace nemůžeme ze zákonných důvodů sdělit,“ sdělila mluvčí Policie Královéhradeckého kraje Magdalena Vlčková.

Policie už v pátek na svém twitterovém účtu informovala, že důvodem pátrání je prověřování mravnostní trestné činnosti na Hradecku a Rychnovsku. „Muž je patrně ozbrojen, což je i vzkaz k veřejnosti, aby se ho nepokoušela zadržet, ale v případě, že takového člověka, který odpovídá popisu, uvidí, aby okamžitě volala na linku 158,“ upozornila Vlčková.

Lidé si na sociálních sítích sdělují, kde všude prolétl vrtulník s termovizí a kde všude už policie dělala „zátah“, a to i ve spolupráci zásahových jednotek a těžkooděnců. Hranice nejsou daleko, a tak policisté upozornili i své polské kolegy na to, že by se hledaný mohl vyskytovat také na jejich území.

„Po muži stále intenzivně pátráme, v podstatě ve dne v noci, je do toho zapojeno maximum policistů a moderních prostředků. Reagujeme na každý podnět, který obdržíme. Veřejnosti za každý poznatek děkujeme a všechny prověřujeme. Jsme spojeni i se samosprávami obcí v regionu, některé dávají i v rozhlase informaci o tom, že pátráme, nebo na webových stránkách a účtech sociálních sítí obcí. Potřebujete touto cestou k lidem přenést maximální množství informací. Samozřejmě pátráme i po své linii,“ doplnila Magdalena Vlčková.

Aktuálnější snímek hledaného Martina Rybína.Zdroj: Policie ČR

O víkendu policie aktualizovala snímek hledaného, který by měl více odpovídat jeho současné podobě. Je 175 centimetrů vysoký, hubený, má hnědé na krátko střižené vlasy, asi centimetrové strniště, žluté zanedbané zuby, modré oči. Zdánlivě vypadá na 45 let.

„V průběhu pátrání jsme obdrželi poznatky, že by se měl muž pohybovat s největší pravděpodobností v černém oděvu, tedy že by měl mít na sobě černé tričko a černé kalhoty,“ upřesnila policejní mluvčí.

Bivakuje po lesích

Podle místních to Martin Rybín na Rychnovsku dobře zná a bivakuje po lesích. Místa, kde ho údajně zahlédli, od sebe dělí i poměrně velké vzdálenosti.

„Mám dost. Psycho hadr tady už. Všude ho hledají a furt nic, on má snad křídla. Abychom se báli chodit ven. Hlavně, aby nestihl ještě někomu ublížit,“ obává se Anetta, která se o své pocity podělila na sociální síti v komentářích pod oznámením o hledaném.

Policejní pátračkaZdroj: Policie ČR

Lidé mají strach i proto, že už tento týden dětem začíná škola. Rodiče mají obavy o jejich bezpečnost. A nejen proto očekávají, že se pachatele podaří co nejdřív dopadnout.

Na svém Twitteru policie zveřejnila informace o hledaném v pátek 26. srpna, druhý den se objevil v policejní databázi hledaných s tím, že v pátrání je už od 18. srpna.

„Já se každé ráno chodím proběhnout do Mělčan, směr Chlum. Na Deštné jsem každou chvíli, chodím tam po lesích se psem. Docela mě mrzí, že nikde nebyly žádné informace, když si zpětně uvědomím, co se mohlo stát,“ upozorňuje jednatřicetiletá Anna.

„Nachodím denně po lesích a loukách x kilometrů. A proto mě to docela vytočilo, že odnikud nepřišlo žádné varování,“ přidává se k ní čtyřicetiletá Laďka.

„Po muži pátráme v souvislosti s již zmíněným prověřováním mravnostní trestné činnosti od prvopočátku. V průběhu prověřování, v uplynulých dnech, vyšly najevo poznatky, které nás dovedly k tomu, že muž je s největší pravděpodobností ozbrojen. V zájmu co největší ochrany veřejnosti jsme proto nadále zvolili pátrání prostřednictvím médií a sociálních sítí, aby se mužův popis a fotografie s jeho podobou dostaly mezi širokou veřejnost. Za veškeré poznatky, které od občanů dostáváme, děkujeme a všechny neustále pečlivě prověřujeme,“ uvedla na vysvětlenou Magdalena Vlčková.