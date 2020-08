Žena držela v ruce smeták, byla zraněná na hlavě a na ruce a byla zjevně zcela dezorientovaná. Zvládla si vzpomenout jen na své jméno a datum narození. Strážníci se stařenky ujali, odvedli ji ze silnice a z deště na autobusovou zastávku, kde ji ošetřili zranění a přivolali záchrannou službu, která ženu převezla do nemocnice. Pro hlídku však tím případ neskončil. Z toho mála informací, které žena sdělila se strážníkům nakonec podařilo potvrdit její totožnost a spojit se i s její rodinou, kterou obratem informovali o vzniklé situaci a že o jejich příbuznou je postaráno v nemocnici.

Agresivní bezdomovec zaměstnával strážníky dva dny

Příběh o zneužívání tísňové linky 112 dvěma bezdomovci ve čtvrtek v Pardubicích měl o víkendu pokračování. V prvním případě museli strážníci dohledat ženu, která si dvakrát zbytečně volala záchrannou službu kvůli své modřině. Při té příležitosti ale nakonec spolu se zdravotníky křísili jiného bezdomovce, který se propil do bezvědomí a vzápětí se znečistil. Šlo o 32letého muže a strážníkům velmi dobře známého problémového bezdomovce. Ještě před převozem na záchytnou stanici jej strážníci prověřovali v souvislosti se ztrátou psa za desítky tisíc korun, ke kterému došlo ještě před zmíněným incidentem. Poté, co muž skončil na záchytné stanici se na místo hlídka musela dostavit znovu, protože silně opilý muž odmítal se zdravotníky spolupracovat a začal se chovat agresivně. Tím ale příběh neskončil. V pátek odpoledne po vystřízlivění zamířil do obchodního domu v ulici Na Spravedlnosti, kde jej znají kvůli četným krádežím. Z obchodního domu vzápětí přišlo několik telefonátů s žádostí o příjezd hlídky, protože muž, který tam předchozí den kradl, hned po příchodu začal urážet a napadat personál. Poslední telefonát už končil i voláním o pomoc a řinčením skla. Podezřelý sice z místa utekl, strážníci ale podle popisu a záznamů kamer hned věděli, o koho se jedná. Dotyčného výtržníka dohledali strážníci ve chvíli, kdy se opět proléval alkoholem a agresivně pokřikoval po kolemjdoucích na Zborovském náměstí. Jeho přestupek vyřešili na místě a podezřelého předali kolegům ze státní policie, kteří si převzali vyšetřování rozbité výlohy.