Bohužel nešlo o Darinku s Kájou ale jinou dvojici. Nepovedený cover známého hitu před půlnocí sehrávali za pomocí zvonků bytového domu. Bohužel v pokročilé noční hodině neměli nájemníci pro toto vystoupení pochopení a hlídka jim dala za pravdu. Oba vystupující měli bydliště někde úplně jinde a tak je strážníci za jejich zvonkohru vypravili na cestu domů. Navíc od nás dostali lístky, ale ne na koncert.

Jak jsme nezasahovali

Stane se tak v životě lidském, že strach případně jiná veličina má velké oči. V tom případě jedeme bojovat s větrnými mlýny a to nemusíme ani do Holandska. Středa přinesla hned několik takových událostí. Ale služba je služba a hlídka oznámení prověřit musí. Případ první: Zlobivé čidlo na střeženém objektu o půl šesté ráno. Poplach hlásí, ale hlídka na místě hledá narušitele marně. Případ druhý: Pes uchem jehly. Pes plemene Husky v nesnázích na půli cesty skrze plot. Když strážník dorazil na místo nebohého čtvernožce zachraňovat, našel pouze spokojeně se tvářícího huskyho ležícího za plotem domu a užíval si to bílé nadělení. Případ třetí: Padá sníh. No i tohle krom vloček občas dopadá na strážníky. V tomto případě šlo o sníh, který padá ze střechy na chodník. Nešlo o žádné ledové kry z plavební dráhy Titaniku, ale o obyčejný mokrý sníh. Ohrožení luxusního parníku nehrozilo, proto hlídka pouze majiteli budovy oznámila, že má na střeše sníh. Případ čtvrtý: Kanálové víko na výletě a otevřený poklop. Když hlídka na uvedenou adresu dorazila, vše již bylo na svém místě. Někdy se to tak prostě semele. A ještě jedna věc.

Případ pátý: Zabrané parkovací místo pro zdravotně postižené. Ještě než hlídka na místo dojela, došlo k zázračnému napravení hříšníka, který autem odjel a místo uvolnil.