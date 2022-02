Den odpočinku pro hyperaktivní Ledeckou. Je to bonus, říká její fyzioterapeut

Druhou příčku ze sprintu udržela ve stíhačce Elvira Öbergová ze Švédska, třetí skončila po problémech Ingrid Tandervoldové v posledním kole její norská krajanka Tiril Eckhoffová.

Pětadvacetiletá Davidová startovala po nevydařeném sprintu z 41. místa se ztrátou dvou minut a osmadvaceti sekund. Byla šestou nejrychlejší běžkyní, ale brzdily ji chyby při střelbě. Jedenáctá žena pořadí SP nechala při obou položkách vleže jeden nesestřelený terč a bilanci nevylepšila ani při "stojkách". Po celkem čtyřech trestných kolech zaostala za Olsbuovou Röiselandovou o více než čtyři minuty a připsala si nejhorší umístění ve stíhacím závodě v sezoně.

S poklesem o devět míst se musela smířit Charvátová. Rodačka z Hradce Králové přišla o naději na dobrý výsledek po položkách vleže, na nichž udělala tři chyby.

Olsbuová Röiselandová minula na střelnici jen jednou a po poslední položce už se spokojeně usmívala. Jednatřicetiletá norská závodnice zvítězila před Elvirou Öbergovou s rekordním náskokem minuty a 36 sekund. Třetí do závěrečného kola sice vybíhala Tandervoldová, ale pak ji postihly zdravotní potíže a do cíle doběhla až čtrnáctá. Ihned po dojezdu ji obklopili členové týmu a museli jí pomoci do zázemí.

Další závod čeká biatlonistky ve středu, kdy je na programu štafeta.

Mezi muži vládl Fillon Maillet

Vedoucí muž Světového poháru Fillon Maillet vylepšil druhé místo ze sprintu. Na olympiádě v Číně získal po vytrvalostním závodě druhé zlato a čtvrtou medaili celkově. Druhý skončil Tarjei Bö z Norska před Eduardem Latypovem z Ruska. Vítěz sprintu Johannes Thingnes Bö doplatil na třetí střeleckou položku, kde při suverénním vedení udělal v náročných podmínkách tři chyby. Po celkem sedmi trestných kolech doběhl pátý.

Jednatřicetiletý Krčmář startoval do závodu se ztrátou minuty a 22 sekund na čelo a první půlka se mu vydařila. Po jedné chybě z úvodních dvou položek se posunul dokonce na průběžnou devátou příčku. Při první "stojce" ale v náročných větrných podmínkách čtyřikrát minul a propadl se za první třicítku. V závěru musel rodák z Vrchlabí ještě na dvě trestná kola a zaznamenal druhou nejslabší stíhačku v sezoně. Na vítězného Fillona Mailleta ztratil Krčmář téměř pět minut.

Lépe si na střelnici nevedli ani jeho krajané. Dvaadvacetiletý Karlík, který přišel ve vytrvalostním závodě a sprintu o dobré umístění při závěrečných položkách, udělal v závodě ještě o chybu víc. Vůbec se mu nepovedly druhá položka vleže a první vestoje, kde vždy třikrát minul. Celá česká čtveřice musela v závodě na 28 trestných kol.

Na větrnou třetí položku doplatil i trojnásobný vítěz Světového poháru Johannes Thingnes Bö. Před první "stojkou" měl v čele závodu náskok 24 sekund, na střelnici ho ale zastihly větrné poryvy a po třech chybách se propadl.

Fillon Maillet, kterého bezchybnou střelbou napodobil už jen čtvrtý v cíli Lukas Hofer z Itálie, si připsal druhý olympijský triumf v kariéře. Devětadvacetiletý francouzský biatlonista navázal na krajana Martina Fourcadea, který stíhací závod ovládl na předchozích olympiádách v Pchjongčchangu a Soči. Skokanem dne se stal Felix Leitner z Rakouska, který se ze 46. místa na startu posunul na desátou příčku.

Ženy - stíhací závod (10 km): 1. Röiselandová (Nor.) 34:46,9 (1 tr. okruh), 2. E. Öbergová (Švéd.) -1:36,5 (3), 3. Eckhoffová (Nor.) -1:48,7 (3), 4. Solová (Běl.) -1:58,9 (3), 5. Perssonová (Švéd.) -2:07,2 (2), 6. Wiererová (It.) -2:09,1 (3), 7. Hauserová (Rak.) -2:09,8 (2), 8. Simonová (Fr.) -2:18,3 (2), 9. Hojniszová-Staregová (Pol.) -2:28,8 (2), 10. P. Fialková (SR) -2:38,8 (2), …28. Davidová -4:02,9 (4), 34. Charvátová -4:56,3 (4), 35. Jislová -5:07,6 (2), Voborníková (všechny ČR) dostižena o kolo.

Muži - stíhací závod (12,5 km): 1. Fillon Maillet (Fr.) 39:07,5 min. (0 tr. okruhů), 2. T. Bö (Nor.) -28,6 (1), 3. Latypov (Rus.) -35,3 (1), 4. Hofer (It.) -51,1 (0), 5. J.T. Bö (Nor.) -2:13,7 (7), 6. Rees (Něm.) -2:30,2 (1), 7. Desthieux (Fr.) -2:47,2 (3), 8. Samuelsson (Švéd.) -3:02,7 (5), 9. Jacquelin (Fr.) -3:06,2 (6), 10. Leitner (Rak.) -3:08,8 (1), …34. Krčmář -4:59,4 (7), 42. Karlík -6:31,3 (8), 44. Václavík -6:33,7 (6), 48. Štvrtecký (všichni ČR) -7:24,6 (7).