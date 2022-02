„Naplánoval jsem si to takhle špatně, protože jsem to nezvládl v normálním termínu, takže to vyšlo až na olympiádu,“ prozradil Zabystřan. Rovnou ze svahu tak pelášil před laptop. „Byl to trochu náročný den. Ráno jsem měl trénink a hned po něm jsem měl zkoušku. Naštěstí jsem to zvládl v pohodě,“ líčil vysokoškolský student.

Zkouška byla z dřevařských komodit. „Výsledek byl za jedna, tedy výborně. To je tady takový můj první malý olympijský úspěch,“ pousmál se někdejší juniorský mistr světa a rodák z Kadaně, který dříve hrával hokej.

Radost, zmatek, nervozita. Snowboarďák Houser čelí hektické olympijské výzvě

Teď už se může koncentrovat jen na olympiádu. Nedělní sjezd ještě vynechá, pak ale na olympijské sjezdovce Rock odjede všechny disciplíny. „Místo sjezdu si dám po trénincích den volna, protože potom bude závodů strašně moc a byl bych unavený. Lepší je si odpočinout a jít pořádně do dalších závodů. Pro mě je tady hlavní kombinace, v té chci být v kondici,“ naplánoval si.

V kombinaci by chtěl zopakovat loňské deváté místo ze světového šampionátu v italské Cortině d'Ampezzo. „Určitě to v hlavě mám, chtěl bych to atakovat.“

Zabystřan měl před olympiádou pořádný pech, když v září spadl z kola a zlomil si příčný výběžek třetího obratle bederní části páteře. Měsíc a půl jen ležel v posteli a na lyže se postavil až v prosinci. „Myslím, že se nám z té situace podařilo vymáčknout, co nejvíc šlo,“ pokrčil rameny.

Talent z Krušných hor válel hokej, teď Zabystřan září na lyžařských svazích

Na každodenní testování na koronavirus si nestěžuje. Covid už prodělal předloni v létě. „Není to tak strašný. Je to z krku, vteřina dvě, a není to problém.“