Jednatřicetiletý Krčmář zajel druhý nejlepší sprint v sezoně a dál bojuje o účast v závěrečném závodě s hromadným startem. Jakub Štvrtecký obsadil 58. místo těsně před Adamem Václavíkem, jež přiletěl na hry se zpožděním po pozitivním testu na covid-19.

Nejzkušenější český biatlonista Krčmář odstartoval stejně jako před čtyřmi lety do olympijského sprintu s číslem 36. "Samozřejmě jsem si na to vzpomněl a říkal si, kdo mi to první připomene. Nakonec to byl Roman Dostál. Tím, že jsem ale o tom mluvil, tak jsem nervozitu z toho čísla setřásl," řekl po dojezdu České televizi Krčmář.

Krčmář umístění do stíhačky bere

Po první položce vleže se vyhnul trestnému kolu a navzdory 24. běžeckému času se posunul k první desítce. Vestoje však Krčmář zariskoval, položku odstřílel za 23,3 vteřin a poslední rána se mu do terče nevešla. "Vleže to tu musím střílet na dva nádechy a rychlejší to už asi nebude, stojku však můžu pustit. Zkusil jsem to a pátá rána byl už trochu extrém. Mělo to být odložené, ale jak jsem byl v tempu, tak jsem to zkusil," uvedl rodák z Vrchlabí.

Krčmář tak napravil nevydařený vytrvalostní závod, v němž skončil po pěti chybách až devětapadesátý. "Po vytrvalostním závodě jsem byl na sebe naštvaný. Nebyl to ode mě biatlon a to, co celé léto trénuju. Měl jsem tak v hlavě jediný cíl a to dělat vše co v přípravě. Na trati jsem nechal vše a poslední kolo i polykal andělíčky. K úplné spokojenosti chyběla už jen ta poslední rána," doplnil Krčmář.

Ještě výše se pohyboval o devět mladší Karlík. Stejně jako ve vytrvalostním závodě bojoval do poslední střelby při svém olympijském debutu o umístění mezi elitou. Podobně jako v úterý však třikrát minul vestoje a propadl se. I tak ale juniorský vicemistr světa skončil osmadvacátý a zaznamenal nejlepší sprint v kariéře. Na bronzovou medaili ztratil minutu a deset vteřin.

"Do stíhačky je to pěkná pozice. Budu se na to těšit, je to fajnový kontaktní závod. Jde o mou první letošní stíhačku a jsem rád, že mi to vyšlo tady. Když už někde, tak tady," řekl novinářům Karlík.

Biatlon na ZOH v Pekingu:

Muži - sprint (10 km): 1. J. T. Bö (Nor.) 24:00,4 (1 trest. okruh), 2. Fillon Maillet (Fr.) -25,5 (1), 3. T. Bö (Nor.) -38,9 (1), 4. Cvetkov (Rus.) -40,6 (0), 5. Samuelsson -52,0 (1), 6. Ponsiluoma (oba Švéd.) -53,7 (2), 7. Laegreid (Nor.) -1:02,3 (2), 8. Doll (Něm.) -1:05,0 (1), 9. Jacquelin (Fr.) -1:05,9 (2), 10. Smolski (Běl.) -1:12,5 (1), …16. Krčmář -1:22,0 (1), 28. Karlík -1:48,4 (3), 58. Štvrtecký -2:47,9 (3), 59. Václavík (všichni ČR) -2:49,8 (3).