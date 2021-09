Ničí je finanční stránka věci. Chov vepřů je často doplňkový, třeba k hlavními chovu skotu. Náklady na vystavění oplocení a příjmy z chovu by skončily zápornou bilancí. Slevovat ale ze svých nároků na welfare chovatelé nechtějí. „Pokud jste ekozemědělec, neexistuje rozhodnutí, že se kvůli finanční výhodnosti přeorientujete na konvenční chov,“ konstatuje Urbánková. Částečně pokrýt náklady by mohli zemědělcům pomoci dotace na rozvoj venkova.

Krátký čas na zavedení opatření i jeho forma zkomplikovala chod ekologickým chovům, kteří aplikují „otevřená vrata“ než betonové kóje ve vnitřních prostorách. Některé ekologické chovy proto končí. „Ačkoli všichni chápeme, že ochrana proti moru je potřeba a respektujeme to, v režimu ekologického zemědělství je takové nařízení problém a někteří zemědělci se skutečně rozhodli s chovem vepřů skončit,“ potvrzuje Kateřina Urbánková, manažerka Pro-bio Svazu ekologických zemědělců.

„Chovatelé by měli vědět, jak onemocnění u zvířat včas zjistit, mezi příznaky patří horečka, snížený příjem krmiva, ztráta energie, zvracení, průjem, zarudnutí kůže či krvácení. Pokud dojde ke kontaminaci chovu či podezření na zavlečení nákazy, je důležité včasné hlášení veterinární správě,“ doplňuje. Kampaň současně probíhá i v Maďarsku, Bulharsku a pobaltských státech.

„Kampaň zdůrazňuje důležitost prevence, kdy je nutné zabránit zavlečení nákazy do chovu, dezinfikovat vybavení, vyměnit oblečení a boty při vstupu na farmu, používat kvalitní krmiva a zabránit kontaktu s divokými prasaty,“ popisuje mluvčí ministerstva Vojtěch Bílý.

Ohniska prasečího moru se napříč Evropou rozšiřují. Od začátku roku se s masivním nárůstem případů potýkají zejména naši nejbližší sousedů. Podle dat Evropské komise o nemocích zvířat bylo v Polsku do poloviny srpna zaznamenáno 2053 divokých prasat s nákazou. V Německu to bylo 1246 a téměř o sto kusů více na Slovensku. Čísla nejsou zanedbatelná ani na dál směrem na východ, téměř dva a půl tisíce nakažených prasat nahlásilo Maďarsko, k tisícovce případů spěje také Rumunsko.

Zatím se nic neděje, smyčka se ale stahuje čím dál víc. Africký mor prasat se od roku 2019, kdy se podařilo úder nákazy na Zlínsku myslivcům a chovatelům dostat pod kontrolu, v Česku nevyskytuje. Může to být ale jen dočasné. Zavlečení nemoci hrozí ze sousedních států. Šíření moru chce zabránit i Evropská unie, která šíří osvětovou kampaň. Některá doporučení ale ničí malé zemědělce.

