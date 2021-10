Hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda pak nevylučuje to, že cena litru benzinu může v zimě vystoupat až ke 40 korunám. "V jistě fázi ale zřejmě Spojené státy zintenzivní svůj tlak na Saúdskou Arábii, aby navýšila těžbu a růst cen ropy přibrzdila. Otázka je, zda se Rijád bude ochoten tomuto tlaku podvolit a zda ho případně budou následovat další tradiční těžaři v čele s Ruskem," dodal Kovanda.

Nejprodávanější palivo v Česku tak zůstává nejdražší za posledních téměř sedm let, naposledy za něj řidiči platili více v prosinci 2014. Pamatují ale i rok 2012, kdy benzin stál více než 38 korun za litr a nafta víc než 37 Kč/l. Proti stavu před rokem je nyní benzin o 6,77 koruny na litru dražší a nafta o 5,86 Kč/l.

Pohonné hmoty v Česku za poslední týden skokově zdražily. Cena nafty stoupla o 86 haléřů na 32,91 koruny za litr, což je největší týdenní nárůst od prosince 2010. Naftu tak nyní motoristé nakupují nejdráž od prosince 2018. O desítky haléřů zdražil také benzin. Vyplývá to z dat společnosti CCS, která ceny sleduje. Podle analytiků bude růst cen pokračovat i nadále.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.