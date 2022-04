Na silnicích v České republice každoročně zahynou zbytečně desítky chodců. I právě kvůli absenci reflexních prvků. Navíc řada řidičů se z takovéto nezáviděníhodné situace nikdy nevzpamatuje a do smrti trpí psychickými problémy. Naštěstí počet nehod s fatálními následky pro chodce ubývá. Zatímco v roce 2007 zemřelo při srážce automobilu s chodcem mimo obec a za tmy 54 chodců, v loňském roce to bylo pouze 16 osob.

Za úbytkem zemřelých chodců na silnicích stojí novela zákona platící od roku 2016. Ta nařizuje chodcům povinné nošení reflexních prvků, pokud se pohybují po komunikacích, které nejsou osvětlené. Za období šesti let před platností novely zemřelo totiž na českých silnicích mimo obce celkem 235 chodců, od roku 2016 do 2021 to bylo 129 osob. Důležitost nošení reflexní prvků připomíná v rámci preventivních akcí i právě policie.

Ta může ale i trestat. Pokud odhalí chodce bez tohoto bezpečnostního vybavení, hrozí mu pokuta. „Policisté mohou na místě udělit blokovou pokutu až do vše dvou tisíc korun. Ve správním řízení hrozí pak pokuta v rozmezí od 1 500 do 2 500 korun,“ upozorňuje mluvčí Policejního prezidia České republiky Hana Rubášová.

Terče pro zapomnětlivé

Stane se, že lidé vyrazí do přírody s cílem vrátit ještě za denního světla. V tu chvíli bezpečnostní výbavu příliš neřeší a nechávají ji doma. „Vhodné je přitom mít na sobě reflexní prvky za jakékoliv zhoršené viditelnosti. Nejúčinnější jsou pak ty žlutozelené, jako mají například policisté, naopak bych se vyvaroval těm stříbrným. Ty mohou splynout s dopravním značením,“ vysvětluje Budský. Lidé by je měli pak mít u sebe při každé procházce.

V celé řadě obcí jsou proto umisťovány tubusy s reflexními štítky, a to v rámci kampaně „Je čas zazářit“. Tu pořádá Sdružení místních samospráv České republiky a Česká kancelář pojistitelů. „Společně jsme již distribuovali tubusy s reflexními terčíky na oblečení do 700 obcí,“ podotýká za sdružení samospráv předsedkyně Eliška Olšáková.

Terčíky si mohou lidé brát zdarma. V některých obcích proto řešili i vandalismus. Své o tom vědí například v obci Pavlíkov ve Středočeském kraji. Nainstalovaný tubus na autobusové zastávce u budovy obecního úřadu nezůstal bez povšimnutí dětí. Ty pak následně samolepkami označily kde co. „Smutné na tom je, že tomu přihlíželi i někteří rodiče,“ neskrývá rozhořčení starosta Pavlíkova Miroslav Macák. I přesto obec plánuje pořízení dalších tubusů, a to na zdejší cyklostezku.

Podobná zkušenost zaznívá i z obce Bousín na Olomoucku. „Reflexní terče si mohou lidé brát na autobusové zastávce. Jsou využívané nejen turisty, ale i místními. Viděla jsem, jak je lepí rodiče dětem na tašky a batohy, což ráda vidím. I my jsme se ale zpočátku potýkali s tím, že samolepkami děti polepily, co se dalo. I třeba zdejší lípy,“ směje se starostka Monika Tmé.

Jak nosit reflexní prvky:

-Umístěné by měly být nad kotníkem pravé nohy a nad zápěstím pravé ruky.



-Ideální je použít reflexní prvky se žlutozelenou barvou, která je nejúčinnější. Využívají ji například policisté.



-Pokud to jen jde, vyhnout bychom se měli stříbrné. Ve velkém množství dopravních značek může s nimi splynout.



-Ideální je používat reflexní pásky. Jsou viditelné z každého úhlu. To neplatí u přívěsků.



-Při koupi pásky je nutné se podívat, zda je na ni vytisknutá značka CE - v takovém případě se skutečně jedná o funkční prvek a světlo odráží



-Vhodné je kromě reflexních prvků mít i baterku, či si svítit mobilním telefonem.