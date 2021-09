Vývoj nákazy mapuje testování. Laboratoře v pátek provedly zhruba 112 500 testů, z toho téměř 85 tisíc antigenních, zbytek spolehlivějších PCR. Před týdnem bylo testů celkem bezmála 150.000. Preventivní testy na covid-19, u nichž se pozitivita pohybuje okolo 0,1 procenta, budou od září i nadále zdarma pro všechny. Vláda původně plánovala po letních prázdninách zpoplatnit testy pro lidi nad 18 let, rozhodnutí ale změnila kvůli nepříznivému vývoji epidemie v některých evropských zemích, kterou zhoršují mutace viru. Lidé, kteří nejsou očkovaní nebo po prodělání nemoci, potřebují testy například při cestování, při návštěvě restaurací, bazénů či kulturních akcí.

S nynějším návratem lidí z dovolených a dětí z prázdnin bude epidemie covidu-19 podle odborníků sílit, i při vysoce rizikovém scénáři vývoje by ale neměla být tak silná jako loni na podzim. V druhé polovině září by v nemocnicích mohlo být podle odhadů zdravotnických statistiků kolem 500 lidí s koronavirem, z toho necelá stovka na jednotkách intenzivní péče. Když letos v březnu zasáhla Česko dosud nejsilnější vlna epidemie, přibývalo až 17 tisíc nových případů covidu denně, nemocniční péči vyžadovalo přes 9000 lidí, stovky z nich byly v těžkém stavu a nemocnice na hraně svých kapacit omezovaly neodkladnou péči.

Počet úmrtí, hospitalizací i závažných průběhů onemocnění výrazně snižuje očkování. Zdravotníci v pátek naočkovali v Česku proti koronaviru asi 32 tisíc lidí, v mezitýdenním srovnání je to asi o 17 tisíc méně, údaje za uplynulý den se ale mohou ještě navýšit. Dokončené očkování má nyní v republice - po osmi měsících vakcinace - přes 5,6 milionu lidí, tedy víc než polovina všech obyvatel. Cílem je dosáhnout proočkovanosti minimálně 70 procent populace. Očkovat se je nyní možné od 12 let.

V pátek laboratoře v Česku odhalily 184 nových případů koronaviru, to je o 14 víc než před týdnem. Reprodukční číslo udávající průměrný počet nakažených od jednoho pozitivně testovaného je třetí den po sobě těsně nad hodnotou jedna, což je hranice mezi zpomalováním a zrychlováním epidemie. Oproti předchozímu dni zhruba o setinu kleslo na necelých 1,04. Klíčovým ukazatelem je také počet lidí s covidem-19 v nemocnicích, který se v posledních dnech výrazně nemění. Před víkendem bylo hospitalizovaných 65 nakažených. Vyplývá to z informací na webu ministerstva zdravotnictví.

