Zástupci 11 500 členů menší vládní strany vsadili nejen na jistotu v podobě Jana Hamáčka, ale také na zemanovskou linii. Ve vedení skončili Tomáš Petříček či poslanec Ondřej Veselý. Naopak tam přicházejí Zemanův přítel, exhejtman Vysočiny Jiří Běhounek, bývalá poslankyně Jana Váchalová nebo starosta Josef Říha. Svoje místo obhájila ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

Ti všichni hájili stanovisko, že ČSSD musí dovládnout s hnutím ANO, neboť půl roku před volbami by nebylo prozíravé ukázat záda někomu, s kým spolupracuje osmý rok.

Naopak zastánci Tomáše Petříčka poukazovali na přímou souvislost mezi poklesem popularity ČSSD a koaličním vládnutím s Andrejem Babišem, který je třeba podle Martina Netolického nedůvěryhodnou osobou a potvrzeným agentem StB. Tento proud ale jednoznačně prohrál. ČSSD se vydala cestou konzervativní levice s důrazem na vyšší daně, ochranu zaměstnanců, kritiku inkluze a penzijní reformu. Ustoupil důraz na ekologii a evropskou spolupráci.

Hlavním vítězem sjezdu je prezident Miloš Zeman, který sice do jednání nepřispěl ani zdravicí, ale svým duchem ho ovládl. Už včera večer se to projevilo na schůzce, kde Hamáček Petříčkovi oznámil, že v pondělí jako šéf diplomacie skončí. To si prezident vždy přál. Nahradit by ho měl Lubomír Zaorálek a na post šéfa kultury nastoupí Jan Birke, který se dosud věnoval dopravě, sportu a přátelským vztahům s Čínou, zatímco s kulturní sférou neměl co do činění.

Lekce od komunistů

Ve vládě, která se po středečním vypovězení tolerančního patentu ze strany komunistů, stane skutečně menšinovou, budou hrát sociální demokraté ještě potupnější roli než dosud. Konkrétně od chvíle, kdy hnutí ANO prohlašovalo s ODS snížení daně z příjmu fyzických osob.

A bude to právě KSČM, která ukáže, že pokud ANO neplní dohodnuté body vzájemné smlouvy, umí odejít. Právě na to, že premiér Babiš s ČSSD zachází jako s rohožkou, upozorňovala během sjezdové diskuse řada řečníků.

Jan Hamáček ale nemá co ztratit. Zajisté se bude snažit dostat svou stranu do poslaneckých lavic, ale pokud se to nepovede, Miloš Zeman ho odmění místem velvyslance v nějaké lukrativní zemi.