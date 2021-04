Hamáček v prvním kole získal podporu 140 delegátů, Petříček obdržel 95 hlasů a Valachová 23. Všechny kandidáty odmítlo 12 účastníků sjezdu s právem hlasovat. "Jsem připraven udělat maximum a pracovat na sto procent. Věřím, že to vidíme stejně. Pojďme do toho, zvládneme to. Slíbil jsem, že sociální demokracii do Sněmovny dovedu, a na tom trvám," řekl Hamáček.

Dosavadní místopředseda Petříček k vítězství Hamáčkovi poblahopřál a současně poděkoval těm, kdo věřili jeho vizi. "Změna se nepodařila. Ale mám čisté svědomí, musela jsem to zkusit. Děkuji všem za podporu," napsala na twitteru Valachová. Soupeřům poděkovala za férový souboj a zdůraznila, že zůstává v týmu sociální demokracie.

Hamáček se stal předsedou ČSSD v únoru 2018, o rok později ho ve funkci potvrdili delegáti znovu. Strana pod jeho vedením nezvrátila sestup preferencí a ve volbách ztrácela. V komunálních volbách v roce 2018 přišla téměř o polovinu mandátů, o rok později ztratila zastoupení v Evropském parlamentu. Loni neobhájila ani jeden z deseti mandátů v Senátu a v komoře jí zbyli jen tři zástupci, ze všech subjektů přišla také o nejvíce postů v zastupitelstvech krajů.

Hamáček dnes v kandidátské řeči delegátům slíbil, že ČSSD ve Sněmovně udrží. Varoval před posunem do politického středu, stranu považuje za jediný demokratický levicový subjekt v Česku. "ČSSD nemá být oranžovou TOP 09 nebo Piráty, vyměnit svou minulost, program a voliče za potlesk na twitteru nebo v redakci Respektu," řekl.

Hamáčkovo zvolení by mělo znamenat, že sociální demokracie setrvá ve vládě s ANO. Znovuzvolený předseda zdůraznil, že nechce vyvolat politickou krizi, ale chce před volbami vést ideologický střet s pravicí. "Pokud spustíme politickou krizi, země bude debatovat o tom, kdo bude ministrem, zda bude úřednická vláda. A my budeme v koutě a ještě za to budeme odpovědní. To by byla fatální chyba. Já prosím, abychom ji nedělali," řekl.

Statutárním místopředsedou ČSSD se znovu stal Roman Onderka. Delegáti on-line sjezdu ČSSD mu dali přednost před starostou Líšně Břetislavem Štefanem až v druhém kole volby potom, co ho podpořil znovuzvolený předseda sociálních demokratů Jan Hamáček.

Z 261 delegátů jich v druhém kole Onderku podpořilo 137, Štefan získal 114 hlasů, pro žádného z dvojice nehlasovalo deset členů sjezdu. Oproti prvnímu kolu Onderka posílil o osm hlasů, Štefan získal o jeden víc.

"Pokud to vidíte tak, že má statutární zástupce krýt záda předsedovi, tak prosím podpořte Onderku," řekl delegátům před druhým kolem volby Hamáček.

Hamáček by změny oznámil napřed ministrům

Pokud by měl znovuzvolený předseda ČSSD Hamáček výhrady k některému ministrovi za svou stranu, sdělil by to nejdříve jemu. Novinářům tak dnes odpověděl na dotaz, zda chystá změny ve vládě. Podle serveru Lidovky.cz by měl v čele ministerstva zahraničí skončit Hamáčkův soupeř ve volbě předsedy ČSSD Petříček. Podle zdrojů serveru se do funkce vrátí Lubomír Zaorálek, kterého v čele ministerstva kultury vystřídá poslanec ČSSD Jan Birke.

Hamáček před necelými třemi týdny odmítl spekulovat o tom, zda s Petříčkovým odvoláním čeká na dobu po sjezdu a výsledek hlasování delegátů. "Na to odpovím po sjezdu, pokud to bude relevantní. Počkejte si na tiskovou konferenci nově zvoleného vedení ČSSD," řekl tehdy.

Dnes však zopakoval další tehdejší prohlášení, že o změnách by se nejdříve dozvěděl příslušný ministr. "Platí, co jsem říkal. Že kdybych měl k nějakému ministrovi výhrady a chtěl bych změnu, tak to řeknu jemu a nebudu to vzkazovat přes média," uvedl. Je podle něj také potřeba počkat, až bude u konce kompletní volba vedení. Doplnil, že žádnému ministrovi "bianco šek" do voleb nedává.

ČSSD podle něj čekají další jednání o volební spolupráci se Zelenými. Také v tomto případě nechce nic vzkazovat přes média. "My si sedneme a budeme hovořit, jaké jsou možnosti spolupráce. Nijak nezastírám, že diskuse v sociální demokracii je složitá," uvedl.

Hamáček v kandidátské řeči delegátům dnešního sjezdu ČSSD řekl, že strana musí prosazovat smysluplnou a šetrnou zelenou politiku. Odmítá ale zelený aktivismus vedoucí k nesmyslným zákazům. Spolupráci se Zelenými jednotlivým regionům vnucovat nechce. "Jsou regiony, které o tom přesvědčené nejsou. Musíme to vzít v úvahu," prohlásil později na tiskové konferenci.

Výnosy a ztráty vládního angažmá

V diskusi, která společně s projevy funkcionářů a kandidátů trvala zatím více než šest hodin, vystupovaly dva bloky sociální demokratů. V čele prvního obhajoval Hamáček angažmá strany ve vládě vedené šéfem hnutí ANO Andrejem Babišem. Ve zprávě předsedy vyzdvihl zejména podíl sociálních demokratů na zvládnutí první vlny epidemie covidu-19. V druhém stáli kritici účasti sociálních demokratů v kabinetu, který podle nich zatěžuje Babišova minulost a jeho neschopnost a chaotičnost při řízení země v epidemii koronaviru.

Někdejší ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček řekl, že voliči vnímají sociální opatření vlády jako výsledek Babišovy práce. "Nám zbylo pár ministerských křesel a křesel náměstků, prodali jsme se za pár drobných," řekl. Na covid-19 je podle něj krátký i Babišův marketing, který odhalil jeho absolutní neschopnost. Aktuální vláda je z hlediska správy země suverénně nejhorší v samostatné ČR, dodal. "Můžeme říkat, že za to může Babiš, ale my jsme v tom s ním, neseme spoluzodpovědnost," řekl.

Podle Valachové kvůli vládnímu angažmá ČSSD krvácí, v kandidátské řeči dokonce slíbila, že v případě zvolení bude jednat s ANO o nových podmínkách spolupráce, nebo jejím konci.

Vstupem do vlády spáchala ČSSD sebevraždu podle senátora Petra Víchy skokem z 15. patra. Nyní se nachází zhruba ve třetím a není cesty zpět. "Kdo má rád Babiše, tak volí ANO. Kdo ho nesnáší, nemá důvod volit nás, když ho držíme u moci," konstatoval Vícha. Ostatní straníky odsoudil poslanec Jiří Běhounek. "Vy si pořád lžete do kapsy a útočíte na ty, kteří pracovali s největším nasazením," hájil Hamáčka a další ministry. Delegáti se podle něj chovají jako ve Sněmovně a kvůli živému přenosu "vystupují s věcmi mimo mísu". "Všichni ztratili paměť a jsou pokrytci. Pokud to takto zůstane, nemáme šanci ani v podzimních volbách," prohlásil.

Ministryně práce a sociálních věcí a místopředsedkyně ČSSD Jana Maláčová na kritiku kabinetu uvedla, že sociální demokraté místo, aby dělali reklamu tomu, co se povedlo, perou chvíli před volbami špinavé prádlo na veřejnosti.

Hamáček řekl, že přebral stranu, jejíž preference spadly ze 20 procent na sedm. "Hádky přes média bavily novináře, ale nás potápěly hlouběji," uvedl. Podařilo se podle něj zabránit tomu, aby se jednotlivá stranická křídla vzájemně potápěla v přímém přenosu. "Zbavujeme se nálepky rozhádané partaje," dodal. Připustil ale, že dostat stranu na slibovaných deset procent hlasů ve volbách je složitější, než sám čekal. "Věděl jsem, že to nebude sprint, čekal jsem běh na dlouhou trať. Reálně je to ale desetiboj, který stále probíhá," konstatoval. Slíbil, že stranu v případě znovuzvolení udrží ve Sněmovně. Varoval před posunem do politického středu, protože ČSSD je jediná demokratická levicová strana v Česku.