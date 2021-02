Tento článek a mnoho dalších najdete také v magazínu Víkend, který je standardně součástí sobotních tištěných Deníků, nebo právě zde v naší placené webové verzi. Jako předplatiteli se vám odemknou všechny prémiové články na Deník.cz.

Potřebujete na úřad? Ještě donedávna jste zkrátka museli vyrazit ven, většinou vystát frontu, zaplatit poplatek v pokladně, která je ale zrovna zavřená, a pak jste si snad konečně vyřídili, co bylo potřeba. S kosmetickými úpravami tuzemské úřady fungovaly stejně déle než sto let. Ostatně mistrovsky to zachycuje mimořádný snímek U pokladny stál, kde si jde Vlasta Burian pro bahno a dostane zuby.

V letošním roce však vztah mezi občanem a úřadem prožije revoluční změnu, která by měla dosavadní pořádky proměnit. V první polovině roku totiž dojde k prvnímu skoku ve skutečné digitalizaci státu. A hlavní roli v tom překvapivě budou hrát banky.

Kdosi inteligentní si totiž uvědomil dvě věci: jednak že bankovní účet má téměř každý, jednak že právě banky mají nejlepší zabezpečení svého vztahu s klientem. Ve výsledku pak došlo k nápadu, že takzvaná bankovní identita se stane řešením problému, jak zajistit bezpečnou komunikaci mezi státní správou a lidmi.

"Uživatelé s bankovní identitou se budou moci přihlašovat k naprosté většině služeb veřejné správy, které aktuálně podporují přihlášení uživatelů prostřednictvím Národního bodu (portál eidentita.cz). Například Portál občana, portál eReceptu, datové schránky a další," prozradil Jaroslav Strouhal, náměstek ministra vnitra pro řízení sekce informačních a komunikačních technologií. Podle něj tak bankovní identita díky své dostupnosti pro mnoho občanů, může pomoci těmto občanům vyřídit z pohodlí svého domova celou řadu věcí, kvůli kterým dříve museli podstupovat martýrium v kamenném úřadě.

"Jedná se například o informace z katastru nemovitostí, výpis bodového hodnocení řidiče, informace o pracovní neschopnosti, přehled o důchodovém pojištění, vyřízení živnostenského oprávnění nebo potvrzení bezdlužnosti,“ uvedl náměstek ministra vnitra. Nutno dodat, že další služby budou v budoucnu přibývat. Pro maximální využití služeb eGovernmentu, je vhodné si zřídit datovou schránku fyzické osoby, například online pomocí bankovní identity, dodává pan Strouhal.

Postupný rozjezd

Pojďme se na chvíli věnovat číslům. Česká republika má podle posledních údajů Českého statistického úřadu zhruba 10,7 milionu obyvatel, z nichž ve věku 15+ je zhruba devět milionů lidí. V tuto chvíli stát i banky předpokládají, že by zhruba 5,5 milionu z nich mohlo bankovní identitu začít využívat ještě letos.

"Bankovní identitu budou moci využívat všichni klienti bank, kteří mají internetové nebo mobilní bankovnictví, pokud se jejich banka do aktivity zapojí. V prvním kole půjde o největší zejména o české banky a část menších hráčů," domnívá se Josef Donát, partner advokátní kanceláře ROWAN LEGAL. Právě on přitom jako expert na právo v oblasti informačních technologií zásadním způsobem podílel v rámci týmu Českou bankovní asociace na vzniku legislativy pro aktuální projekt elektronické identifikace pomocí bankovní identity.

"Banky mohou sice poskytovat tyto služby od 1. ledna 2021, kdy nabyla účinnosti nová legislativa, s ohledem na nezbytné technické kroky hlavně na straně státu však budou služby těch bank, které se do projektu zapojují, nabíhat postupně v průběhu prvního kvartálu. Ve vztahu k soukromému sektoru pak během druhého kvartálu," vysvětlil Donát, který tak naznačuje, že pomocí stejného klíče bude možné v druhé polovině letošního roku třeba sjednat pojištění nebo tarif u operátora.

V nadcházejících týdnech se do tohoto nového systému budou moci zapojit především klienti největších tuzemských bank, jako jsou Česká spořitelna, Komerční banka nebo ČSOB. U České spořitelny se tato možnost v aplikaci George již objevila, klient však musí potvrdit své osobní údaje.

„Ověřování totožnosti u státní správy a soukromých firem pro vás v současnosti připravujeme tak, aby bylo plně k dispozici v průběhu roku 2021. Nemusíte se bát, že by vám jeho spuštění uniklo – budeme vás včas informovat,“ slibuje Komerční banka na svých stránkách věnovaných právě bankovní identitě.

Hlavní je bezpečnost

Celý systém směřuje k tomu, aby každý z nás měl možnost zapomenout desítky hesel a přihlašovacích jmen do všech možných systémů, ať už státních, tak i soukromých. Zdánlivě to odporuje logice odborníků na bezpečnost v kyberprostoru, kteří naopak razí systém co nejvíce hesel, navíc pokud možno co nejkomplikovanějších. Moderní zařízení, především mobilní telefony, však již disponují takzvanými biometrickými čtečkami, tedy umějí identifikovat unikátní rysy člověka, jako je otisk prstu nebo obličej. Právě to bankám dovoluje zcela spolehlivě identifikovat každého klienta a nyní se tato možnost dostává i státu, který zatím pracoval s archaickými identifikátory typu občanský průkaz (občas opatřený čipem) nebo rodné číslo.

Jak zabránit zneužití? Na tuto otázku odpovídá náměstek ministra vnitra Jaroslav Strouhal, že to bude stejné jako nyní, kdy platí, že klient banky musí svoje přihlašovací údaje do internetového bankovnictví chránit proti zneužití a v případě podezření na zneužití, kontaktovat banku a požádat o blokaci. “Z pohledu zajištění bezpečnosti systému, předtím, než banka může poskytovat služby bankovní identity, musí projít akreditačním procesem, v rámci kterého se zjišťuje, zda jsou splněny stanovené požadavky pro poskytování důvěryhodné elektronické identifikace. Je rovněž vhodné říct, že z pohledu banky je zajištění bezpečnosti přihlašování klientů ke svým službám samo o osobě životně důležité, takže banka se samozřejmě snaží o zabezpečení celého procesu.“

Aktuální pandemie ukázala, že český stát není v digitalizaci svých služeb občanům na úrovni, která by slušela roku 2021 a v dobách krize, kdy je potřeba zavřít kamenné úřady, nedokáže úředníky s lidmi funkčně propojit. Nyní získává nástroj, kterým by náš stát mohl konečně udělat příslovečný ohromný skok kupředu. Řečeno s klasikem: Snad to nedopadne jako vždycky.

Co bude možné vyřešit díky bankovní identitě

informace z katastru nemovitostí (Portál občana)

informace z registru řidičů (Portál občana)

založení datové schránky (Portál občana)

archivace datových zpráv (Portál občana)

výpis bodového hodnocení řidiče (Portál občana)

výpis z živnostenského rejstříku (Portál občana)

výpis z Rejstříku trestů (Portál občana)

potvrzení o studiu (Portál občana)

přístup k portálům obcí a krajů (Portál občana)

formuláře v portálu vaší obce (portál vaší obce)

informace o pracovní neschopnosti (eportál ČSSZ)

přehled o důchodovém pojištění (eportál ČSSZ)

daňové přiznání (Daňový portál Finanční správy)

vyřízení živnostenského oprávnění (Portál MPO – JRF)

potvrzení bezdlužnosti (Daňový portál Finanční správy; eportál ČSSZ)

Jak bude bankovní identita fungovat



Pokud používáte internetové bankovnictví, tak případnou bankovní identitu již umíte využívat a nemusíte se učit nic nového. Přihlášení totiž bude stejné, jako právě do svého internetového bankovnictví (otisk prstu, elektronický klíč, SMS kód apod.). Identifikace bankovní identitou na webech institucí a firem poskytujících e-služby bude stejně bezpečná, jako když se přihlašujete do svého elektronického bankovnictví. Navíc se budete pohybovat ve známém a zabezpečeném prostředí.



Každé ověření bude bankou provedeno na základě vaší iniciativy a souhlasu, bez toho, aby banka uchovávala data. Bankovní identitu vám poskytne vaše banka zdarma. Nic neplatíte ani při následném ověřování vaší totožnosti při přihlašování či čerpání služeb. Díky bankovní identitě budete moci čerpat elektronické služby nabízené státem i soukromými firmami odkudkoli. Stačí vám pouze telefon, tablet či počítač s internetem. Již nemusíte chodit do klientských center a stát ve frontách.