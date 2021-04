Řadu pokusů, které jejich oběť vyvinula ve snaze vymanit se jim, dokáží agresoři utnout hned zkraje. Prekérní situaci pro oběti DN mění nová platforma Nenech se. Ohroženou osobu s krizovými pracovníky propojuje anonymně a beze stop.

Oběťmi DN jsou hlavně ženy. Za všechny případ té, která napsala do jednoho z IC: „První facku jsem dostala ještě před porodem dcery. Dnes už nemám sílu reagovat na sprosté nadávky, ponižování a znevažování mé pracovní pozice,“ napsala vysokoškolačka, která řídí kolektiv devíti lidí. Její muž je zastupitel, jezdí na safari s řediteli i akcionáři.

„Nikdo by neuvěřil, že doma je úplně jiný,“ povzdechla si žena. Dopisy popisující DN na ženách chodí i od jejich dětí. „Táta mámu mlátí,“ napsalo jedno z nich. „Slyším ji plakat, volat o pomoc, nedávno měla rozbitý ret. Strašně se bojím otevřít dveře nebo zavolat policii. Pomůžete nám?“

I ženy dokáží ubližovat svým nejbližším, partnerům nebo dětem. „Muži vám asi často nepíší,“ začal svůj dopis podruhé ženatý 42letý anonym, kterého jeho žena neváhala polít horkou vodou. „Provokuje mě sexuálními narážkami, a když je neopětuji, vysmívá se, že nejsem chlap. Vyhrožuje rozvodem. Jak to zastavit?“ chtěl vědět muž.

Nejen sprosté nadávky

V jiném vztahu trvajícím už 38 let žena muži sprostě nadává a ponižuje ho před cizími i rodinou. „Několikrát mi šermovala nožem před obličejem, že mě zabije. Když jsem začal o rozvodu, vyhrožovala, že podpálí dům. Stydím se svěřit nebo to ohlásit, aby se mi nevysmáli, že si neporadím s ženskou.“

Popisované věci jsou pro lidi z IC denním chlebem. Mezi oběťmi DN jsou učitelky, sestřičky, manželky mužů z ozbrojených složek či podnikatelky. I těm pomůže ve spojení s krizovými pracovníky platforma Nenech se. „Naprosto anonymní kontakt mohou využít osoby známé v komunitě, pro něž je nepředstavitelné jít do sociální služby nebo na policii,“ potvrzuje Martina Vojtíšková, předsedkyně Asociace pracovníků intervenčních center.

Ti ve všech krajích Česka nabízejí obětem DN pomoc při akutním ohrožení života či zdraví. Kromě lidské podpory poskytují praktické či právní rady, jak postupovat vůči násilníkům, jak si zajistit bezpečí, ale i krátkodobou ochranu či terapeutickou podporu členům rodiny.

Zůstat v anonymitě

Loni se na česká intervenční centra s žádostí o pomoc obrátilo přes 9 tisíc lidí. K DN dochází v každé 5. až 6. rodině v zemi, často v přítomnosti dětí. Jim, ale i rodiči-oběti nová aplikace dovoluje zůstat v anonymitě díky unikátnímu kódu, když se ze svého PC nebo telefonu s nejbližším IC spojí přes web nenech.se.

Podobná platforma Nenech to být v uplynulých pěti letech posloužila jako schránka důvěry tisícům šikanovaných dětí. Loni služba startupové společnosti FaceUp Technology pronikla ze škol do korporátního prostředí. Zaměstnanci se mohou anonymně svěřit vedení s tím, co je ve firmě trápí.