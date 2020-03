On-line reportáž ke koronaviru najdete ZDE.

Stát zřejmě zaplatí ošetřovné rodičům dětí do 13 let věku, kteří s potomky zůstali doma v souvislosti s uzavřením škol kvůli koronavirové krizi. Rodič dostane 60 procent redukovaného vyměřovacího základu po celou dobu, co budou školy nepřístupné, a to i zpětně. Návrh zvláštního vládního zákona, který to předpokládá, schválila dnes Sněmovna zrychleně ve stavu legislativní nouze se dvěma změnami. Opoziční návrhy na úpravy předlohy zamítla.

Nyní se ošetřovné vyplácí nejvýše devět dní, přičemž děti nesmějí být starší deseti let. U samoživitelek a samoživitelů jsou podmínky mírnější. Stát ale podle předlohy uhradí ošetřovné i lidem, kteří se doma starají o postižené členy rodiny po uzavření stacionářů a dalších sociálních služeb. Příslušníci bezpečnostních sborů, tedy například policisté a hasiči, budou dostávat ve všech těchto případech nekrácený průměrný služební příjem.

Ošetřovné se bude po sněmovních úpravách vztahovat i na péči o všechny nezaopatřené děti s postižením nejméně v prvním stupni, které nyní nemohou navštěvovat školu. V těchto případech tedy nebude existovat věkové omezení. Rodiče se nově budou moci na ošetřovném i vícekrát vystřídat, dávka se bude vyplácet jednou za měsíc.

Návrh zákona by měl patrně ve středu projednat Senát. Následně ho ještě bude muset podepsat prezident Miloš Zeman.

Doplacené ošetřovné by mohlo podle odhadu ministerstva práce a sociálních věcí získat ve verzi vládního návrhu kolem 190 tisíc lidí. Rozpočtové náklady by činily asi 2,75 miliardy korun za jeden měsíc.

Opoziční pozměňovací návrhy mířily například na hraniční věk dětí. Sněmovna zamítla jeho zvýšení na 15 let věku. Jen menšina poslanců podpořila ošetřovné 80 procent nebo dokonce sto procent vyměřovacího základu. Sněmovna k novele nepřipojila například ani návrhy na zakotvení ošetřovného pro drobné podnikatele nebo pro pracující na dohodu o provedení práce, nebo o pracovní činnosti. Vláda se dohodla na tom, že dávku pro osoby samostatně výdělečně činné vyřeší ministerstvo průmyslu a obchodu bez nutnosti legislativních úprav.

Školy se v Česku uzavřely 11. března. Řada zaměstnanců, kteří zůstali s potomky doma, ošetřovné dostávala do minulého čtvrtka. Od té doby jsou zatím bez příjmu.

Pozastavení EET na dobu nouze a tři měsíce

Elektronická evidence tržeb se pozastaví na dobu vyhlášeného stavu nouze a následující tři měsíce. Žádný podnikatel tak nebude muset evidovat své tržby a úřady tuto povinnost nebudou kontrolovat. Vládní návrh dnes ve stavu legislativní nouze schválila Sněmovna. Tento krok souvisí s vládními opatřeními proti šíření nového typu koronaviru. Zákon musí ještě schválit Senát.

Sněmovna předlohu přijala v podobě, v jaké ji předložila vláda. Poslanci neschválili ani jeden pozměňovací návrh. Pro zákon hlasovalo 96 z 98 přítomných poslanců.

Vláda uvádí, že s ohledem na opatření související s bojem proti koronaviru nelze zcela zajistit, že všichni podnikatelé spadající pod EET budou mít dostatečnou podporu, ať již technickou, nebo administrativní. Důvodem je snaha o minimalizaci fyzických návštěv finančních úřadů, což je nezbytné pro plnění jejich evidenčních povinností.

Ministerstvu financí jde o to, aby omezilo návštěvy finančních úřadů poplatníky, kteří si tam kvůli třetí a čtvrté fázi EET musí dojít vyzvednout účtenky nebo autentizační údaje, popsala před poslanci ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Upozornila, že navíc nastává doba, kdy většina poplatníků z první i druhé fáze musí vyměnit své dosavadní certifikáty a získat nové autentizace. Ministerstvo proto chce, aby si pro ně nemuseli chodit.

Ministerstvo financí již dříve plánovalo odložit start třetí a čtvrté fáze EET plánovaný na 1. květen. Úředníci by nekontrolovali její dodržování. To byl ale podle ministerstva krok, který vycházel z aktuální situace a jeho cílem bylo omezit návštěvy finančních úřadů. Ministerstvo však dospělo k závěru, že s ohledem na další vývoj situace, například uzavření nebo omezení provozu části provozoven, by mohly vzniknout potíže i těm podnikatelům, kteří pod EET spadají už nyní.

Od května se měla evidence rozšířit na všechna zbývající odvětví ekonomiky. Vztahovala by se hlavně na řemeslníky, ale i taxikáře, advokáty nebo lékaře. Několik opozičních stran předložilo ve Sněmovně návrh, aby se úplné rozšíření EET odložilo až na 1. leden příštího roku. Opozice dlouhodobě EET kritizuje a snaží se ji zrušit.

Řada opozičních poslanců dnes chtěla navrhovanou tříměsíční lhůtu prodloužit, a tím i odložit závěrečnou fázi EET. Ta spočívá v rozšíření evidence na všechny zbývající obory ekonomiky. "Lhůta tří měsíců je krátká a neodpovídá vážnosti situace," řekla Věra Kovářová (STAN). Podle Jana Hrnčíře (SPD) neznamená odklad o tři měsíce vůbec nic.

Sněmovní většina ale žádný pozměňovací návrh neumožnila. Například Jan Hrnčíř (SPD) chtěl prodloužit pozastavení EET až po dobu 18 měsíců po ukončení nouzového stavu.