„… další video usvědčujíc ty, jenž podporují "očkování" že jsou to VRAZI !!!NA PLANETĚ ZEMI PROBÍHÁ ŘIZENÁ GENOCIDA LIDSTVA!!!“ uvedl záznam Coleovy přednášky na svém aktuálním facebookovém profilu v úterý 5. října 2021 známý pravicový extrémista Jiří Černohorský (jeho příspěvek zůstal redakčně neupravován, pozn. red.). Jde již o několikátý profil, který tento dezinformátor používá, protože v minulosti byl Facebookem opakovaně zablokován kvůli šíření nenávisti a výzev k násilí.

Video s Coleovou přednáškou, opatřenou českými titulky, u něj zhlédlo během necelých 24 hodin, do středy 6. října 2021, kolem 500 lidí, někteří je začali sdílet.

Podle informací tiskové agentury AFP bylo video natočeno během summitu amerických lékařů první linie (AFLD), který se konal v Texasu 27. července 2021. „Skupina tvrdí, že je nestrannou neziskovou organizací, ale je známá šířením dezinformací o covid-19,“ uvedla agentura AFP. Na Facebook bylo video umístěno 3. srpna 2021.

Cole: je to jed

Co všechno Ryan Cole, dermopatolog a majitel lékařské laboratoře v americkém státě Idaho, který je znám svým protivakcinačním postojem, v 17 minutách svého projevu prohlašuje?

Podle něj dodávají vakcíny proti covid-19 (sám je nazývá experimentálními nebo falešnými) „do těl lidských bytostí sekvenci genu“.

„Tato sekvence se dostane do našeho deltového svalu a bylo nám sděleno, že má malý hrotový protein (spike protein), který se překládá a vytváří vlastní malý protein a je na povrchu našich vlastních buněk a zůstává tam. A hádejte co? Nezůstává tam. Existují studie, že tenhle spike protein nezůstává v deltovém svalu. Cirkuluje v krvi. Dostane se do více orgánů ve vašem těle,“ tvrdí Cole.

„A víte, co se stane? Tento hrotový protein, bez přítomnosti těla viru – máme studie na laboratorních zvířatech, kde jsme indukovali hrot, prostě injekce hrotu bez těla viru – tento hrot, tento spike vyvolává stejné nemoci, jaké vyvolává covid-19. Stejná onemocnění plic, stejná onemocnění srdce, stejná onemocnění mozku. Spike je jed. Takže znovu: proč do lidského těla vstřikujeme něco, co je jed? Je to jed. Způsobuje to nemoc. Tohle není vakcína. Ten spike je ten toxin,“ prohlašuje kategoricky Cole. Žádnou ze zmiňovaných studií však konkrétně nejmenuje a vůbec ničím nedokládá, že někdy někde opravdu vznikly.

Vědci: není to jed

Technologie mRNA vakcín proti nákaze covid-19, vyvinutých společnostmi Pfizer-BioNtech a Moderna, se od tradičních vakcín opravdu liší. Jejich princip spočívá v tom, že namísto injekce oslabených nebo mrtvých forem viru, jež aktivují imunitní systém k tvorbě protilátek, obsahují genetickou informaci viru, jinými slovy informaci pro tvorbu zmíněného hrotového či spike proteinu, což je stejná bílkovina, jaká se vyskytuje na povrchu koronaviru způsobujícího covid-19.

Buňky očkovaného organismu přečtou po podání vakcíny genetickou informaci a začnou na jejím základě vytvářet spike protein. Imunitní systém s ním pak začne zacházet jako s cizorodou látkou a vytvoří proti němu přirozenou obranu – protilátky a buňky imunitního systému. Pokud očkovaná osoba přijde později do styku s virem SARS-CoV-2, imunitní systém rozpozná virus podle spike proteinu na jeho povrchu a bude připraven na něj pomocí protilátek a imunitních buněk zaútočit.

Coleovo tvrzení, že samotný spike protein „vytvořený ve vakcíně“ cirkuluje v lidském těle a způsobuje stejná onemocnění jako covid-19, je však podle dalších vědců, oslovených agenturou AFP, zcela nepravdivé.

„Spike protein v těle necirkuluje. V prvních dnech po vakcinaci lze nalézt extrémně malá množství tohoto proteinu v krvi, ale ta se rozloží při průchodu játry a vyloučí přes ledviny močí,“ řekl srbskému týmu AFP Fact Check (Coleovo video se šířilo i se srbskými titulky) doktor Oliver Stojkovic, genetik a profesor Lékařské fakulty Univerzity v Bělehradě.

Jeho slova potvrdil Miloš Babic, molekulární biolog, neurobiolog a ředitel výzkumu ve společnosti BioSpyder Technologies. „Do krevního oběhu se může dostat jen mimořádně nízké množství spike proteinu (v řádu pikogramů, které lze detekovat pouze nejcitlivějšími detekčními metodami, které máme). A ne, v žádném případě nemůže způsobit problémy, které způsobuje covid, ani se jim nijak neblíží,“ sdělil Babic týmu AFP Fact Check.

Deník proti fake news.Zdroj: Deník„Dokonce i za předpokladu, že bychom připustili určitou toxicitu samotného spike proteinu, nadále platí, že jeho hladina a šíření v celém těle je během infekce (i mírné infekce) mnohem vyšší než při očkování. Takže i za tohoto předpokladu platí, že je mnohem rozumnější nechat se očkovat, než se nakazit,“ dodal Babic.

Ne, necirkuluje týdny v těle

Cole ve videu dále cituje na podporu svých tvrzení blíže nespecifikovanou „harvardskou studii na 13 zdravotních sestrách“, která prý prokázala, že spike protein cirkuluje v těle nejméně dva týdny. Studie prý zjistila, že 11 ze zmíněných 13 sester mělo po podání první dávky vakcíny „zaznamenatelné hladiny proteinu SARS-CoV-2“.

„Spoustě lidí chybí něco, čemu se říká mRNA, enzym, který RNA rozkládá, takže může cirkulovat ještě déle,“ dodává ještě Cole.

Ani v tomto případě to ale není tak, jak prohlašuje. Jak agentuře AFP Fact Check sdělil jeden z autorů citované studie, výzkumník David Walt, Cole její výsledky dezinterpretoval.

Cílem studie bylo podle Walta skutečně shromáždit vědecká data o cirkulaci spike proteinů specifických pro SARS-CoV-2, které umožňují produkci protilátek. Její výsledky však vyzněly pro vakcíny pozitivně.

„Koncentrace proteinů SARS-CoV-2 se postupně snižovala s tím, jak se zvyšovala koncentrace protilátek. Po 14 dnech zmizely částečky spike proteinu z plazmy všech očkovaných jedinců. Náš závěr zněl, že vakcína funguje podle plánu,“ sdělil AFP Walt.

Podobně se již dříve vyjádřil Christian Münz, profesor virové imunobiologie na univerzitě v Curychu ve Švýcarsku, který AFP sdělil, že poškození těla může způsobit pouze velmi vysoká koncentrace spike proteinu, ale po očkování tomu tak není. S tím souhlasí také Oliver Stojkovic: „Vakcína ani protein syntetizovaný na jejím základě nezpůsobuje žádné onemocnění podobné covid-19.“

Ne, nepoškodí plíce

Cole dále odkazuje na výzkum vědeckého týmu ze Salkova ústavu pro biologická studia, publikovaný v časopise Circulation Research, který prý rovněž potvrzuje nebezpečí spike proteinu vytvořeného na základě vakcíny. Podle Stojkovice si ale Cole výsledky této studie špatně vyložil.

Vědci ze Salkova ústavu zjistili, že pokud se do křečků vstříkne velké množství spike proteinů, poškodí jim to do jisté míry plíce a mitochondrie v buňkách plicní tepny.

„Množství spike proteinu vytvořeného vakcínami mRNA je však příliš nízké na to, aby způsobilo poškození,“ řekl Stojkovic agentuře AFP Fact Check. „Mluvíme-li o spike proteinu syntetizovaném na základě vakcíny, jeho množství ve svalu a sousedních lymfatických uzlinách zůstává extrémně malé.“

Ne, nepoškodí mozek

Cole ve videu dále tvrdí, že spike proteiny mohou „prorazit hematoencefalickou bariéru a způsobit poškození mozku“. Avšak i toto jeho tvrzení tým AFP Fact Check vyvrátil.

Daniel Dunia, ředitel výzkumu Francouzského národního centra pro vědecký výzkum, agentuře sdělil, že vakcína mRNA se aplikuje injekcí lokálně do svalu a účinek spike proteinu se omezuje na počáteční buňky, na které se vakcína zaměřuje. Messenger RNA je nestabilní a rychle degraduje.

„V současnosti neexistuje žádný vědecký důkaz, který by potvrzoval, že vakcíny mRNA způsobují neurodegenerativní onemocnění. Navíc s nimi nejsou spojeny ani žádné neurologické vedlejší účinky, pokud vyloučíte klasickou teplotu, kterou máte u mnoha vakcín,“ sdělil Dunia.

Srdeční zánět? Mimořádně vzácný

Ke konci videa pak Cole ještě tvrdí, aniž by opět zmínil jakékoli zdroje, že „spike protein (z vakcín) napadá srdeční tkáně, což způsobuje myokarditidu a perikarditidu“.

Ačkoli je pravda, že několik zpráv o zánětlivých onemocněních srdečního svalu, nazývaných myokarditida a perikarditida, se v souvislosti s vakcínami mRNA objevilo, tyto případy jsou podle amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí a Evropské lékařské agentury nadále vzácné.

V prohlášení vydaném 9. července 2021 agentura EMA uvedla, že u těchto „doporučuje uvést v informacích o přípravkujako nové vedlejší účinky myokarditidu a perikarditidu spolu s varováním ke zvýšení informovanosti zdravotnických pracovníků a osob užívajících tyto vakcíny“.

CDC přitom nadále doporučuje očkování proti covid-19, protože rizika spojená s touto nemocí zůstávají mnohem vyšší než riziko nákazy myokarditidou. K myokarditidě může dojít také při infekci SARS-CoV-2.

Z 355,5 milionu vakcín podaných ve Spojených státech k 18. srpnu 2021 obdržela CDC „1253 hlášení o myokarditidě a perikarditidě mezi třicátníky a mladšími, kteří dostali vakcínu proti Covid-19“.

Dne 4. srpna 2021 zveřejnili vědci z Providence Regional Medical Center v Everettu ve státě Washington článek s výsledky výzkumu, v němž studovali případy pacientů ze 40 nemocnic s diagnostikovanou myokarditidou a perikarditidou po podání vakcíny covid-19. Studie zjistila, že všichni pacienti se zotavili z příznaků a že nebyla hlášena žádná úmrtí. Článek zaznamenává nárůst hlášení myokarditidy a perikarditidy. K 18. srpnu 2021 bylo na celém světě podáno více než 4,5 miliardy dávek vakcín.

Lékař a dezinformátor

Cole je svým protivakcinačním postojem, v němž často sahá k dezinterpretacím vědeckých výzkumů, dlouhodobě znám. Již dříve byla vyvrácena například jeho tvrzení, že vakcíny proti covid-19 oslabují imunitní systém nebo že způsobují „dvacetinásobný nárůst rakoviny“. Cole nikdy neposkytl na podporu těchto svých údajů žádné studie ani vědecké důkazy a orgány veřejného zdraví je nepotvrzují.

I přes své mimořádně rozporuplné a nedůvěryhodné vystupování byl však Ryan Cole v září zvolen za nového člena regionální zdravotní rady v Idahu, a to na základě podpory ze strany idažské republikánské strany. Republikáni zdůvodnili podle amerického deníku Washington Post svůj postoj tím, že vítají Coleův rozhled a jeho ochotu „zpochybňovat“ zavedené lékařské pokyny.

Podle deníku je Coleovo jmenování dokladem faktu, že obávaný scénář rozdělení lékařské péče v USA se začíná v některých částech země stávat realitou. Coleovo povýšení do funkce ve veřejném zdravotnictví je podle kritiků tohoto kroku extrémním příkladem odporu vůči základnímu lékařskému poradenství, a to za situace, kdy pandemie zaplavuje nemocnice v Idahu jako nikdy předtím – přičemž platí, že pacienti s covid-19, kteří plní nemocniční oddělení, jsou v naprosté většině případů neočkovaní.