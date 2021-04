"O víkendu jsme se definitivně rozloučili s PK. Děkuji všem, kteří mu v uplynulých dnech věnovali pozitivní vzpomínku," uvedl Mlynář. Podle snímku zveřejněného Mlynářem, byly rakev i katafalk, na němž stála, bohatě zdobeny květinami. Před rakví v zahradě mezi vzrostlými stromy stály černobílé fotografie Kellnera a pod nimi ležely věnce.

Kellnerovy ostatky dopravil podle Blesk.cz do Česka v pátek soukromý letoun PPF. Letadlo při tom symbolicky přeletělo nad Českou Lípou, což je Kellnerovo rodné město.

Kellner zahynul, když vyrazil na heliskiing, při němž jsou jezdci na lyžích nebo snowboardu vysazováni z vrtulníku do terénu. Vrtulník narazil do hory a pak se valil několik set metrů po svahu dolů. Zahynul pilot a čtyři z pěti cestujících. Jako jediný přežil bývalý český reprezentant ve snowboardingu David Horváth.

Za havárií zřejmě nebyla technická závada, ale souhra nešťastných náhod, povětrnostních a přistávacích podmínek. Českému rozhlasu - Radiožurnálu to v pátek řekl Mlynář, podle kterého to plyne z informací od Horvátha. Vrak helikoptéry zkoumá tým vyšetřovatelů a předběžnou zprávu o nehodě zveřejní americký Národní úřad pro bezpečnost v dopravě (NTSB) 13. dubna.

Podnikatel a finančník Petr Kellner měl pověst jednoho z nejvlivnějších Čechů. Ovládal podíl téměř 99 procent v investiční skupině PPF, která investuje do řady odvětví a působí na třech kontinentech. Kellner byl nejbohatším Čechem, od března roku 2006 jej časopis Forbes řadil do světového žebříčku miliardářů. Podle posledního žebříčku z letošního dubna byl Kellner loni 110. nejbohatším člověkem na světě s majetkem v hodnotě 17,5 miliardy dolarů (asi 386 miliard korun). "Vím, že je to čtivé, ale není to nejdůležitější," řekl před lety Kellner k podobným žebříčkům v jednom ze vzácných rozhovorů pro média v deníku Mladá fronta Dnes.