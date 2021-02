Případů covidu v pátek ubylo. Klesl i počet hospitalizací

V Česku v pátek přibylo 8010 potvrzených případů nákazy novým koronavirem. Byl to podobný počet jako ve čtvrtek, ve srovnání s předchozím pátkem to bylo o 447 případů méně. Nemocných s covidem-19 je v současnosti přes 104 tisíc. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví. Index PES dnes po revizi klesl ze 70 na 68 bodů.

Péče o pacienta s covidem | Foto: ČTK / ČTK