Na sto tisíc obyvatel připadá v posledních dvou týdnech průměrně 994 nakažených. Tento údaj dnes poprvé od prosince klesl pod tisícovou hranici, na bodové hodnotě indexu PES se to ale neprojevilo. Zlepšil se i čtrnáctidenní průměr nakažených mezi seniory a podíl hospitalizovaných s covidem-19.

Reprodukční číslo se na začátku ledna dostalo na 1,45 a poté se začalo snižovat. Pokles trval až do minulé neděle, kdy byla jeho hodnota 0,68. Od té doby mírně roste, v posledních dnech se zvyšuje spíše jen o setiny.

Podíl pozitivních testů se v sobotu zvýšil zpět nad 30 procent z pátečních 26,5 procenta. Sedmidenní průměr je zhruba 28,5 procenta. Přírůstky nově nakažených v mezitýdenním srovnání v poslední době ale pravidelně klesají. Tento týden přibylo od pondělí do soboty 45 644 potvrzených případů nákazy, minulý týden jich za stejnou dobu bylo 53 666 a o týden dříve dokonce více než 84 tisíc.

S koronavirem dosud zemřelo 15 369 lidí. V lednu je obětí zatím 3470, více než za celý prosinec. Nejvíce zemřelých bylo v listopadu, a to 4951. V tomto týdnu bylo zatím 719 úmrtí, na sobotu připadá 52 zemřelých. Při dalších aktualizacích ale obvykle tyto údaje rostou. Méně než 100 obětí za den bylo v Česku naposledy 20. prosince.

Opatření proti koronaviru v ČR, která se indexem řídí, nyní odpovídají nejpřísnějšímu pátému stupni. Vláda zatím navzdory vývoji indexu PES rozvolnění neplánuje. Pátý stupeň bude zřejmě platit ještě nejméně do půlky února, mohla by se ale obnovit docházka posledních ročníků do škol. Aktualizaci opatření systému PES, která by měla v Česku platit od 1. února, vláda projedná v pondělí.

Přetížené nemocnice

Hospitalizovaných s covidem od začátku týdne ubylo zhruba 1200. Počet pacientů v těžkém stavu se snížil přibližně o 80. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) uvedl, že pro rozvolnění musí být v nemocnicích maximálně 3000 lidí s covidem. Ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek míní, že pokles k této hranici potrvá ještě nejméně tři týdny.

V Česku se od 27. prosince proti novému koronaviru očkuje. Zdravotníci v sobotu aplikovali celkem 3221 dávek vakcíny proti covidu, výrazně méně než ve všední dny. Stejný vývoj byl ale i v předchozích týdnech. Od začátku vakcinace bylo v České republice provedeno 192 267 očkování.

Od březnového začátku epidemie se v Česku koronavirem prokazatelně nakazilo 937 617 lidí. Téměř 815 tisíc z nich se již z nemoci vyléčilo. Aktuálně tak v zemi je zhruba 107 tisíc nakažených, většina má mírný průběh.

Nejzasaženějším regionem je nadále Trutnovsko, kde za posledních sedm dní zaznamenali 1258 nakažených na sto tisíc obyvatel. Následuje Chebsko s 1115 případy. Naopak relativně nejlépe na tom je Chomutovsko, kde bylo v uplynulém týdnu 222 případů koronaviru na sto tisíc obyvatel.