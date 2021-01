"Nouzový stav je potvrzen do 14. února, stávají opatření zůstavají v platnosti. Výjimkou je, že v rámci krizových opatření omezující maloobchod byla provedena úprava, která umožňuje provoz jeslí," uvedl na tiskové konferenci po jednání vlády ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

Změny v protiepidemickém systému PES očekává Blatný od 1. února. "Ještě o tom budeme diskutovat v pondělí. Zatím bychom se bavili jen o stupni číslo pět, kde v novém systému jsou změny malé. Je zavedeno i kritérium zohledňující naplnění nemocnic, tedy 3000 osob na lůžkách a 450 lidí na JIP pro přechod do čtvrtého stupně," přiblížil na tiskové konferenci šéf zdravotnického resortu.

Premiér Andrej Babiš již dříve uvedl, že vláda zvažuje povinné respirátory FFP2 v obchodech a MHD, podle Blatného se však čeká, jak si s povinnými respirátory povede Německo a Rakousko. "Kamkoli můžete jít s respirátorem, minimálně do MHD a obchodu, pokud je to pro vás možné, prosím, udělejte to. Ochrany typu šály a roušky ze záclonoviny opravdu nefungují," apeloval na veřejnost ministr.

Kdyby dnes vláda nouzový stav neprodloužila, přestala by od soboty platit většina přijatých opatření. V návaznosti na prodloužení nouzového stavu kabinet dnes potvrdí jejich trvání. Díky nouzovému stavu lze také nasadit vojáky na pomoc například ve zdravotnictví a v domovech pro seniory.

Nouzový stav platí při nynější vlně epidemie od 5. října. Vláda o jeho prodloužení dnes rozhodovala už popáté. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) přitom za velmi pravděpodobné ve čtvrtek označil, že bude kabinet muset kvůli koronavirové pandemii o prodloužení nouzového stavu rozhodovat znovu. Napříč politickým spektrem je podle něj shoda na tom, že je třeba legislativní úprava, díky níž by pro některá ochranná opatření nebyl nouzový stav nutný.

Podmínky komunistů

S prodloužením stavu nouze Sněmovna souhlasila podle návrhu KSČM, která menšinový kabinet ANO a ČSSD v dolní komoře toleruje. Ostatní opoziční strany návrh nepodpořily. Vláda chtěla dalších 30 dnů až do neděle 21. února.

Komunisté si před hlasováním kladli podmínky, které se týkaly třeba širšího otevření škol a provozu zimních středisek i ubytovacích služeb, které nyní kvůli vládním protikoronavirovým restrikcím nefungují.

Otevření lyžařských areálů bude podle Blatného aktuální nejdříve na přelomu ledna a února. „Nevidím problém ve spuštění vleků. Jenom je potřeba zajistit, aby to nebylo zneužito a neznamenalo by to větší přísun lidí do horských středisek a větší mobilitu lidí v rámci České republiky,“ upozornil Blatný s tím, že důležité je neumožnit lidem ubytování.

Ministr zdravotnictví se vyjádřil i k návratu studentů prvního stupně, devátých ročníků a maturantů do škol „Je cílem, aby to bylo co nejdříve, ale musí to umožnit epidemická situace. Budeme o tom znovu diskutovat příští středu. Nestane se to dříve než 1. února,“ konstatoval.

Úpravy ve školské části matice PES 2.0 počítají nejen s možností návratu maturantů, resp. závěrečných ročníků SŠ a ZŠ, ale podařilo se nám s @ZdravkoOnline domluvit i na provozu malotřídních škol už ve stupni 5. — Robert Plaga (@RobertPlaga) January 22, 2021

Úpravy ve školské části matice PES počítají nejen s možností návratu maturantů, respektive závěrečných ročníků středních a základních škol, ale podařilo se nám s ministerstvem zdravotnictví domluvit i na provozu malotřídních škol už ve stupni pět, uvedl posléze na twitteru ministr školství Robert Plaga (za ANO).