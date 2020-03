Jak se v době koronaviru udržet v kondici? Sledujte novou rubriku Deníku CVIČ DOMA!

Fotbalový nadšenec

Neseďte u počítače, trénujte. Takový vzkaz vyslal kouč Martin Jelínek, který se stará o malé caparty ve fotbalovém klubu Tempo Praha. Sám začal natáčet videa na Youtube, kde ukazuje ideální cviky pro fotbalový trénink doma. Rodiče, nebojte – většinou bez míče. Jednou leze po zemi, jindy piluje rovnováhu. „Původně jsem to dělal pro svůj tým, ale na základě ohlasů jsem se rozhodl videa sdílet. Spoustě lidí to pomůže,“ uznává Jelínek.

Běh na zahradě

Sport v přírodě má teď utrum. I proto vznikl projekt „Běhej zahrady“. Smyslem celé akce je fyzická aktivita i zábava. „Přijdete na jiné myšlenky,“ říká iniciátor Jan Schulhof z Turnova, jenž (nejen) pro orientační běžce vymyslel nejrůznější vyžití. Na jeho popud se běhá po zahradě i po bytě – měříte si nejrychlejší kilometr, nejvíce naběhaná vzdálenost, nejvíce vyběhnutých pater. „Jde o to, abyste měli tolerantní sousedy,“ směje se sportovní nadšenec. Na facebooku se z toho v orienťácké komunitě stal hit, závodí proti sobě desítky lidí.

Cyklistika podle akademie

Trochu jinou, takříkajíc klasickou cestou jde cyklistický nadšenec Martin Raufer. Během karantény spustil v rámci Velo Akademie blog, v němž přináší rady, jak se doma zabavit. „Skákat přes švihadlo mohou přece úplně všichni. Na konci krize budeme šikovnější, lepší, zdatnější,“ vzkazuje známá osobnost na Kladensku. Tipy vztahující se k aktivnímu životu slibuje psát každý den.

Fitness na instagramu

Běžně chodí do školy učit tělocvik, hraje basketbal. A do toho všeho je Petra Valentová trenérkou fitness. Situace kolem koronaviru jí převrátila život naruby. Na svém instagramovém účtu začala nabízet pravidelné kurzy cvičení – a to zdarma. „Jsem blázen, ale věděla jsem, že to spousta lidí ocení. Ohlasy jsou super,“ podotýká k nové kratochvíli. Mimochodem, její přítel, zlínský hokejista Martin Novotný, prý také cvičí (jen ne na videu).

Taneční lekce

Co vám říká bachata? Pokud nevíte, jde o romantický tanec původem z Dominikánské republiky. Běžně jej v Brně ve studiu Stolárna učí Petr Skopal a Renata Folwarczna, ale teď nemohou. A tak lekce alespoň nabízejí v pátek online - přenášejí video ze svého obývacího pokoje pomocí sociálních sítí. "Zkusili jsme to odlehčit, aby se lidé pobavili. To je v této stresující době klíčové," hlásí Skopal.

Plavání podle šampionky

Vžijte se do kůže evropské šampionky a vyzkoušejte si, jak trénuje profesionální sportovec. Chomutovská plavkyně Simona Kubová nechává nahlédnout do svého tréninkového plánu „suché“ přípravy. Detailně rozepisuje osm variant tréninků, každý (kromě běhu) má své video, kde jsou ukázky cviků, jak jdou za sebou. „Cvičte pětkrát týdně nebo alespoň obden,“ nabádá Kubová.

Tělocvik v obýváku

Komerční projekt na profesionální bázi, který láká svou zábavnou formou. Na speciálním kanále na Youtube vystupuje i tanečník Martin Pořízek, dvojnásobný mistr světa v electric boogie.

Charita: Ride For Italy

Objevují se i první snahy, jak nahradit sport v jeho plné kráse. Aplikace Rouvy pro cyklisty slibuje závody na trenažéru. Při splnění výzvy navíc lidé pomůžou Itálii. Za každého nadšence věnuje společnost jedno euro na otevřený účet regionu Veneto.