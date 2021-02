ON-LINE reportáž ke koronaviru najdete ZDE

Podle denního nárůstu nově zachycených případů epidemie v Česku zpomaluje. Podíl pozitivních testů v úterý stoupl na 31,66 procenta z pondělních 24 procent, vyšší byl naposledy 10. ledna.

Denní počty zemřelých se v posledních dnech drží kolem 120, na úterý připadá zatím 80 úmrtí. Celkem v Česku s onemocněním covid-19 zemřelo 15 791 lidí.

Celkem laboratoře v Česku od březnového začátku epidemie odhalily přes 956 tisíc nakažených. Aktuálně se s koronaviroou nákazou potýká téměř 99 tisíc lidí, většina má mírný průběh onemocnění.

Zjednodušené reprodukční číslo, které udává kolik lidí průměrně nakazí jeden pozitivně testovaný, se mírně zvyšuje už desátý den v řadě. Postupně od 16. ledna vystoupalo z 0,68 až na 0,94. Když je číslo pod hodnotou jedna, epidemie zpomaluje. Bodově se nyní na hodnotě indexu podílí šesti body. Pokud je reprodukční číslo v rozmezí 0,8 až 0,9 je to za tři body, pokud stoupne nad hodnotu jedna a je do 1,1 přičítá se do skóre devět bodů.

Z dalších kritérií, ze kterých se index vypočítává, je 16 bodů za průměr nakažených na sto tisíc obyvatel za dva týdny a za čtrnáctidenní průměr nakažených mezi seniory rovněž 16 bodů. Podíl hospitalizovaných s covidem, u kterých se nákaza prokázala až v nemocnici, je v současné době ohodnocen 30 body. Všechny tyto ukazatele klesají.

Přechod do čtvrtého stupně

Vláda zatím přechod do čtvrtého stupně nechystá. V systému PES chce ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) zohlednit stav v přetížených nemocnicích. Zmírnění opatření podmiňuje tím, že hospitalizovaných pacientů s covidem nebude více než tři tisíce. V posledních dnech jich je v nemocnicích kolem šesti tisíc.

Změny v protiepidemickém systému PES dnes večer projedná vláda. V pátém stupni pozměněného systému opatření by mohla být například povolena výuka pro malotřídky, žáky 9. tříd a studenty maturitních ročníků nebo sportování ve dvou i ve vnitřních prostorách.

Nejvyšší hodnoty dosáhl index PES na začátku roku, kdy se tři dny držel na 90 bodech ze sta. Od 14. ledna je skóre ve čtvrtém stupni, který je vymezen 61 až 75 body. V minulém týdnu dosahovalo skóre v pondělí a úterý 70 bodů, poté na tři dny stouplo na 73 bodů a od víkendu do tohoto pondělí bylo 69. V úterý ještě o bod kleslo.

Aktuálně zůstává nejzasaženějším regionem Trutnovsko, kde za posledních sedm dní zaznamenali 955 nakažených na sto tisíc obyvatel. Následuje Chebsko s 948 případy.

Zdravotníci už podali 222 450 dávek vakcíny

Zdravotníci v Česku aplikovali od začátku vakcinace 222 450 dávek vakcíny proti nemoci covid-19, v úterý jich bylo přes 12 tisíc. Druhou dávku, tedy ukončené očkování má 17 622 lidí. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví. Většina lidí dostala vakcínu od firem Pfizer a BioNTech a přibližně dvě procenta očkovaných od firmy Moderna.

V Česku se očkuje proti koronaviru od 27. prosince. Podle dat ministerstva nejvíce dávek, téměř 60 tisíc, bylo podáno v Praze, naopak nejméně, zhruba 3900, v Karlovarském kraji. V Praze dostalo nejvíce lidí i druhou dávku vakcíny, přes 6700. Druhý je v tomto ohledu Jihomoravský kraj, kde bylo druhou dávkou naočkováno na 4760 lidí.

V úterý bylo v zemi ukončeno očkovaní podáním druhé dávky vakcíny u 3334 lidí, což je zatím nejvyšší počet lidí s ukončených očkování v jednom dni. Například v pondělí bylo doočkováno proti koronaviru na 2600 lidí.

V současné době je očkování určeno pouze pro prioritní skupiny, kterou tvoří zdravotníci, senioři a zaměstnanci v domovech a starší 80 let. Původně mělo být jejich očkování ukončeno do konce února. V pondělí ale ministr zdravotnictví Jan Blatný uvedl, že zřejmě to bude do poloviny nebo do konce března. Ani poté ale senioři o svou prioritu nepřijdou, pokud se přihlásí i v dalších měsících, dostanou termín jako první.