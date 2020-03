„Prosím je, aby se soustředili na procvičování probrané látky a na profilové předměty,“ uvedl Plaga. Měli by zohlednit, že mnozí rodiče pracují z domova a nejsou odborníci na vzdělávání. Těžko lze proto od nich očekávat, že zvládnou například fyziku, chemii, matematiku a cizí jazyk.

„Pedagogové musejí zvážit, co je zvladatelné, máme před sebou těžké týdny,“ řekl ministr školství. Zároveň slíbil, že ministerstvo společně s řediteli připraví plány výuky, aby rodiče měli jasné vodítko.

Ujistil také veřejnost, že se v žádném scénáři nepočítá s krácením letních prázdnin. „Zatím pracujeme s variantou, že se děti do školy vrátí v druhé polovině května,“ konstatoval Robert Plaga. To by znamenalo, že jednotné přijímací zkoušky na střední školy se uskuteční začátkem června, státní maturity pak o týden později.

Přijímačky na maturitní obory se budou konat formou didaktického testu z češtiny a matematiky a budou jednokolové. Nelze je odpustit ani nahradit pololetním vysvědčením, neboť především na víceletá gymnázia je obrovský převis poptávky.

Státní maturita

Státní maturita proběhne formou didaktického testu a slovního zkoušení u češtiny a cizího jazyka, slohové práce se ruší. Výsledky podle metodiky CERMAT vyhodnotí přímo školy.

Pokud by školy zůstaly zavřené déle, může maturitní zkoušky nahradit průměr známek z posledních tří vysvědčení. Klasifikace závěrečného pololetí se teprve bude upřesňovat.

Testy u přijímacích zkoušek a maturit zůstanou obsahově stejné obtížné jako v minulých letech, v tomto směru žáci žádné úlevy čekat nemohou

Přijímací zkoušky a státnice na vysokých školách jsou v gesci rektorů, ale musejí brát v potaz aktuální situaci vyplývající ze zavedení nouzového stavu. I tuto záležitost ale musí upravit zákon, neboť přijetí na univerzitu se odvíjí od zdárného zakončení střední školy a složení maturitní zkoušky.