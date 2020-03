Odkladem jednotných přijímacích zkoušek na střední školy a letošních maturitních zkoušek by se už zítra mohla zabývat sněmovna. Uvedl to ministr školství Robert Plaga (ANO).

Státní maturita. Ilustrační snímek | Foto: ČTK

Jednotná přijímací zkouška na střední školy pro školní rok 2020/2021 by podle jeho návrhu mohla proběhnout nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků při vzdělávání ve středních školách. Konkrétní termín, který bude letos jen jeden. Obsah a forma přijímací zkoušky se nemění a stejně tak by zůstala beze změny kritéria přijímání stanovená ředitelem školy. Jednotná zkouška by se konala z písemného testu z českého jazyka a literatury a písemného testu z matematiky.