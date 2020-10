Ale chyba se vloudila, zatím se nenašlo řešení pro živnostníky. Ti totiž ze zákona nemají nárok na ošetřovné vyplácené Českou správou sociálního zabezpečení. Při jarní vlně jim tedy náhradu mzdy vyplácelo v době péče o děti ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). A to nejprve 424 korun, později 500 korun na den.

Kompetence úřadů

Tento program ale skončil a náhrada za něj není. „Ošetřovné pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) je plně v gesci ministerstva průmyslu,“ odpověděla Deníku Michaela Buchtová z tiskového odboru ministerstva práce, a přehodila tak téma na jiný resort.

„Aktuálně je to téma, kterým se zabýváme,“ sdělila mluvčí MPO Štěpánka Filipová. O všech speciálních dotačních programech rozhoduje vláda. „Odvíjí se mimo jiné od možností státního rozpočtu,“ dodala.

Podle Evy Svobodové z Asociace malých a středních podniků a živnostníků jednání v tuto chvíli probíhají. „Je ale otázka, jak to nastavit. Zatím se k tomu ministerstvo staví tak, že by to bylo podle provozů, kterých se to dotkne,“ řekla. Tedy nikoliv plošně jako na jaře.

Udivená opozice

„V době napjaté situace mám pocit, že spolu ta ministerstva nespolupracují,“ míní poslanec Jan Bauer (ODS).

Podle poslankyně Olgy Richterové (Piráti) je pak problém už v samotném zákoně. „Je otázka, proč nemají živnostníci, kteří si platí nemocenské pojištění, stejný nárok na tuto dávku jako zaměstnanci,“ míní a dodává, že by se měl v tomto směru zákon změnit.