Šestasedmdesát let uplynulo od slavného a dramatického útěku dvou osvětimských vězňů, Alfréda Wetzlera a Rudolfa Vrby. Jejich svědectví se stalo jednou z prvních a nejcennějších zpráv o hrůzách holocaustu.

Koncentrační tábor Auschwitz-Birkenau | Foto: Post Bellum

„Moje žena je, jaká je. Ale zkuste jí říct, že někdo chce ublížit našim třem dětem! Vezme sekeru, vezme kuchyňský nůž a mohli by si něco zkusit! Jen přes její mrtvolu! A to je, jak říkám, hloupá. A vy mi teď chcete říct, že všichni ti chytří Židi z celé Evropy vzali své děti za ruce a odvedli je náckům do těch hnusných plynových komor, stovky mil daleko? Tomu přece nemůžu uvěřit!“