„Není tajemstvím, že jsem byl dlouhodobě Hradu trnem v oku. Příčinou jsou Dukovany, kde jsem vždy říkal, že bezpečnost je na prvním místě, nebo očkování, kdy je pro mě zásadní zdraví občanů. V budoucnu by to možná byl spor o Ukrajinu,“ sdělil Tomáš Petříček, který podle svých odchází „se vztyčenou hlavou“. Dodal, že vždy prosazoval prozápadní orientaci a proevropské směřování České republiky.

V pátečním rozhovoru Deníku Petříček na otázku, zda o svém eventuálním odvolání, které si přeje prezident, mluvil s šéfem ČSSD Hamáčkem, odpověděl: „Krátce jsme o tom hovořili. Kdo zastupuje sociální demokracii ve vládě, je její záležitost.“ Tím předznamenal víkendový vývoj. Jeho příznivci se na sjezdu ostře vymezovali proti spolupráci s hnutím ANO a byli velmi kritičtí k premiérovi Babišovi. Patřili mezi ně třeba pardubický hejtman Martin Netolický, senátor Petr Vícha, exministr Jiří Dienstbier či starosta městské části Brno-Líšeň Břetislav Štefan. Nakonec ale zvítězila opačná linie, což se projevilo i ve složení nového vedení.

Právě to si zřejmě vyhodnotilo, že Petříček ve vládě by pro ně byl koule na noze. Nepochybně tím také dalo najevo, že pozice Petříčkova guru Miroslava Pocheho výrazně oslabila. Zabilo tak několik much jednou ranou. Petříčkův vládní konec si přál prezident Zeman, šéf komunistů Vojtěch Filip a v neposlední řadě i Andrej Babiš, který se v kuloárech na jeho adresu vyjadřoval velmi nelichotivě. Veřejně dokonce prohlásil, že lež je Petříčkovým pracovním nástrojem a že nehájí české, ale cizí zájmy.

Chce dál pracovat pro ČSSD

Petříčka by měl vystřídat ministr kultury Lubomír Zaorálek, který by se tak po čtyřech letech vrátil do Černínského paláce. Zatím je ke svému přesunu z kultury na zahraničí zdrženlivý, neboť se mu nechce opouštět těžce zkoušený resort. Na něm by ho měl nahradit poslanec a náchodský starosta Jan Birke.

Petříček uvedl, že chce dál pracovat pro sociální demokracii. „Doufám, že někdy v budoucnu může nastat její proměna v proevropskou levicovou stranu,“ konstatoval. Zvažuje další působení v akademické sféře a také návrat ke své dobrovolnické práci.

Ačkoli Petříčkův konec je nepochybně důsledkem vnitrostranického vývoje v ČSSD, není bez zajímavosti, že vládu během jednoho týdne opouštějí dva ministři, kteří v minulosti intenzivně spolupracovali s Minářovým spolkem Milion chvilek pro demokracii. Jan Blatný v roce 2018 podepsal jeho petici za rezignaci premiéra Babiše, Petříček zase vyjádřil sympatie k Minářovým aktivitám.