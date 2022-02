Konkrétně dávku, která postiženým pomáhá s cestováním, oficiálně příspěvek na mobilitu, vláda naposledy zvýšila v roce 2018, tedy před čtyřmi lety. „Jeho současná výše naprosto neodpovídá realitě, zdražení všeho možného kolem nás,“ řekl Mareš.

Změna v dohlednu?

Rýsuje se ale šance na změnu. Do věci se vkládají poslanci a zvýšení přídavku nevylučuje ani ministerstvo práce a sociálních věcí. Ve Sněmovně v současné době leží návrh poslanců SPD. Ti chtějí tento příspěvek navýšit ze stávajících 550 na 825 za měsíc. Upozorňují třeba na dražší jízdenky ve veřejné dopravě i zvýšení cen pohonných hmot a dalších nákladů spojených s automobilovou dopravou.

Podle ministerstva ale poslanecký návrh obsahuje legislativní a technické nedostatky. S nutností navyšování dávek přesto souhlasí. „Můžeme toho dosáhnout buď jednorázovým zvyšováním, nebo zavedením pravidelného růstu příspěvku,“ uvedl mluvčí rezortu Jakub Augusta.

Lidi s postižením čeká zdražení služeb. Mnozí mají problém už nyní

Druhou možnost by za ideál považoval Ivo Mareš. Systém by podle něj měl být nastaven tak, aby fungoval nezávisle na vůli zákonodárců a vlády. „Dávky by měly být valorizovány automaticky. Je trestuhodné, že o jejich navyšování se musí znovu a znovu žádat. Že nejsme natolik vyspělou a civilizovanou zemí, aby se to dělo automaticky,“ dodal mluvčí Diakonie.

Nárok na příspěvek mají děti od jednoho roku věku a dospělí s průkazem ZTP nebo ZTP/P. Tedy lidé se zvlášť těžkým zdravotním postižením včetně těch, kteří se neobejdou bez průvodce. Tím může být člověk i vodicí pes, který pomáhá nevidomým.

Příspěvek pobírají také třeba vozíčkáři či lidé s amputovanou nohou či rukou. Podmínkou je, že využívají dopravu, vozí je blízcí nebo si platí jinou dopravní službu. Až na výjimky tedy příspěvek nepobírají lidé v pobytových zařízeních. Loni v prosinci Úřad práce vyplatil téměř čtvrt milionu příspěvků na mobilitu. Vyplácí je měsíčně, v případě zájmu čtvrtletně.

Dávky pro lidi s postižením



Příspěvek na mobilitu

• 550 Kč měsíčně

• Příspěvek pro děti od jednoho roku a dospělé s průkazem ZTP nebo ZTP/P, kteří využívají jakýkoli typ dopravy.



Příspěvek na zvláštní pomůcku

• Jednorázová peněžitá sociální dávka na motorové vozidlo, úpravu bytu, schodolez, stropní zvedací systém, zdvihací plošinu atd.

• Maximální výše příspěvku je 350 000 Kč (400 000 Kč v případě příspěvku na zvláštní pomůcku na pořízení „plošiny“).

• Maximální výše příspěvku na pořízení motorového vozidla je 200 000 Kč, nejnižší 100 000 Kč.



Průkazy pro osoby se zdravotním postižením – TP, ZTP a ZTP/P

• TP – vyhrazené místo k sezení ve veřejných dopravních prostředcích

• ZTP – navíc bezplatná doprava místní veřejnou hromadnou dopravou, sleva 75 % jízdného ve vlakové a autobusové vnitrostátní dopravě

• ZTP/P – navíc průvodce či vodicí pes



Zdroje: MPSV a ÚP ČR