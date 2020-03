Devět procent zaměstnanců pak podle průzkumu zažilo za poslední rok exekuci. Nejsou ale sami, kdo kvůli jejich nesplaceným závazkům čelí potížím. Řada z nich má totiž exekucí více a dopadá to i na firmy, kde pracují.

Personální problém

„Jako zaměstnavatel se pokouším předlužené lidi vracet na pracovní trh, tak to zažívám na vlastní kůži,“ říká Jiří Lodr z Diecézní charity Plzeň. Firmám podle něj chodí u předlužených zaměstnanců s několika exekucemi poštou řada dopisů od exekutorů se žádostmi o srážky ze mzdy a další administrativu, což je personálně poměrně dost zatěžuje.

„Často se pak kvůli tomu podniky s těmito lidmi rozloučí ještě ve zkušební době,“ dodává Lodr s tím, že to potom dlužníky dále demotivuje. Mají totiž v pracovním životopise řadu krátkodobých zaměstnání, což odrazuje potenciální další zaměstnavatele.

Problém potvrzuje i Tomáš Dombrovský ze společnosti LMC: „V Praze to není tolik vidět, ale v některých regionech má mnoho firem třeba třicet procent zaměstnanců v exekuci. To je problém jak kvůli administrativě, tak i kvůli jejich motivaci.“ Část firem proto podle něj už ani nechce zaměstnávat lidi, kteří mají exekuce na krku.

Některé podniky se snaží podobně postiženým zaměstnancům pomoci. „Obracejí se na nás, abychom jejich pracovníkům pomohli vypracovat žádost o oddlužení,“ říká Ondřej Špendlíček, který má v rámci Diecézní charity na starosti pomoc lidem v nouzi v Chebu.

Novela zákona

Podle zástupců neziskového sektoru, kteří včera v Praze na kulatém stole problematiku zadlužení projednávali, by jak dlužníkům, tak firmám mohla pomoci novela exekučního řádu. Tu nyní projednává sněmovna a navrhuje zavést krajskou teritorialitu exekutorů. Exekutor by tak nemohl být z jiného konce republiky než dlužník.

„Neméně důležité je ale i zavedení pravidla, kdy by všechny dluhy dlužníka řešil jenom jeden exekutor,“ říká Radek Hábl z Institutu prevence a řešení předlužení. Krokem vpřed by podle něj mohlo být i to, že by případy exekutorům přiděloval nově soud. O osudu novely ale ještě poslanci nerozhodli.