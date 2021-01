V Česku se objeví další nálezy uhynulých divokých ptáků na ptačí chřipku, očekává ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD). Nákazová situace je podle něj špatná, nemoc je v mnoha evropských státech, řekl ČTK po jednání krizového štábu ministerstva. Ve čtvrtek byla choroba letos poprvé potvrzena v ČR, šlo o dvě uhynulé labutě na Písecku.

Likvidace chovu napadeného ptačí chřipkou - Ilustrační foto | Foto: Deník/Martin Divíšek

Toman řekl, že se stát bude snažit udělat maximum pro to, aby se choroba nedostala do chovů. Veterináři dělají soupis komerčních chovů v okolí nálezu uhynulých ptáků, zatím ví o dvou chovech. Jeden z nich je společnosti AGPI, kde je 150 tisíc kusů nosnic, v druhém je dvacet tisíc kachen. Soupis drobnochovů veterináři v případě nálezu u divokých ptáků nedělají. Už nyní by měli pracovníci Státní veterinární správy (SVS) kontrolovat biologickou bezpečnost v komerčních provozech.