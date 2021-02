Proč jste se rozhodl vstoupit do politiky?

Během třiceti let služby ve státní správě jsem nikdy neuhýbal, pracovat pro lidi na straně zákona byl pro mě smysl života. Popisuji to i ve své knížce, s níž jsem objel republiku a mluvil díky tomu se spoustou lidí. A vycítil jsem, že jsou hrozně frustrovaní a naštvaní.

Z čeho jsou frustrovaní?

Z dvojí spravedlnosti. Vnímají, že jsou tady lidé s privilegii, která oni nemají. Jdeo různé výhody, podivné soudní verdikty, papalášství.

S programem boje proti těmto jevům jde do voleb každá strana zhruba 25 let. V tomto směru vaše hnutí nebude žádná výjimka.

Ukažte mi ale stranu nebo hnutí, které vede člověks historií, jakou mám za sebou já. Dlouho jsem se rozhodoval, jestli do toho půjdu, probíral jsem všechny nástrahy včetně shánění důvěryhodných spolupracovníků. Stavím svůj projekt na tom, že voliči sami zhodnotí, jestli jsme já a moji kolegové pro republiku něco udělali a máme potřebné zkušenosti.

Kdo bude ve vašem týmu?

V nejužším týmu jsou mí bývalí kolegové Jiří Komárek, Tomáš Sochr, Jaroslav Pelca Zdenka Víchová. Z podnikatelského sektoru přichází Eva Gajdošík, ze sociální oblasti Jarka Pauchová. Jsou to lidé politikou nepolíbení.

Uvědomujete si, že politika zahrnuje desítky oblastí včetně daňového systému, zdravotnictví, školství? Budete na to mít kompetentní lidi?

Myslíte, že třicet let služby pro stát, znalosti právních norem a schopnost jít tvrdohlavě za svým a rozhodovat se v krizových situacích, není dostatečná průprava? Byl jsem manažer, který měl pod sebou tisíc lidí, pracoval jsem s nimi, nabíral je, řídil. Myslím, že jsem schopný vybrat si odborníky na jednotlivé oblasti.

Jaký máte ve volbách cíl?

Chci přesvědčit voliče, že tady můžeme vybudovat spravedlivé Česko. O procentech se bavit nechci, budu si vážit každého hlasu.

Od policie jste v roce 2016 odcházel s nálepkou šerifa, ranaře, samotáře, který jde hlavou proti zdi. S tím v politice těžko uspějete.

Těch nálepek bylo daleko víc, ale nikdo nemohl říct, že bych kdy uhnul a nechal se politiky zatáhnout do jejich her. Proč by právě tato vlastnost neměla být v politice užitečná? To přece nevylučuje vyjednávání a kompromisy, zato ale různé výměnné obchody a protislužby.A jestli dnes lidi něco deptá, tak je to přesvědčení, že se s klientelismem a korupcí neudělalo vůbec nic.

A neudělalo?

Pan Babiš šel do voleb v roce 2017 s ANO jako s protikorupčním hnutím.A podívejte se na index vnímání korupčního jednání, kde jsme klesli na 49. místoa v EU jsme na chvostu. Lidé si tedy nemyslí, že by se něco povedlo. Já to vnímám jednoznačně. Ekonomické kauzy se přestaly šetřit. Všimněte si, že média už několik měsíců žijí kauzou otrávených ryb v Bečvě. Řeší se, jestli a kdy někdo nabral vzorky. Vždyť to je naprosto triviální případ, který měla policie zvládnout bez problémů. Kdo se zabývá čínskými rouškami? Zákono lobbingu zůstal ve sněmovně. Zákon o ochraně oznamovatelů trestné činnosti neprojednala ještě ani vláda.

Coby šéf Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu jste pracoval na zásadních kauzách typu Pitr, metanolová aféra, Nagyová, Janoušek, vynášení informací ze spisů, propojení politikya byznysu. Zdaleka ne všechny skončily tak, jak jste si představoval, tedy odsouzením. Proč byste měl být úspěšný v politice, když u policie to vycházelo zhruba na 50 procent?

Pro mě je důležité, že v každém okamžiku své práce u policie jsem věděl, že dělám maximum, aby právu bylo učiněno za dost. Většina policistů po ukončení služby sedí doma a užívá si výsluhy. Já napsal knížku a vyjel mezi lidi.

Zatímco lobbista Ivo Rittig sedí ve svém sídle a směje se.

My jsme v kauzách, které se ho týkaly, udělali v daný okamžik maximum. Bohužel v případě Rittig, Nagyová, Janoušek padlo mnoho těžko vysvětlitelných soudních rozhodnutí. Po sedmi letech byly některé odposlechy označeny za nezákonné. Soudkyně dvakrát rozhodla v rozporu s nálezem vyšší soudní instance. O tom ale policista nerozhoduje.

A politik? Není to tím spíš boj s větrnými mlýny?

Policista se může dostat do určité úrovně. Teď budu zkoušet přesvědčit občanya voliče, že udělám jako politik vše pro to, aby se lobbisti, mafiáni a kmotři nesmáli.

Moc šancí vám nedávám. Stačí si přečíst vaši knihu Třicet let pod přísahou, kde snad o žádném politikovi, speciálně ministrech vnitra Langerovi a Chovancovi, nemluvíte pozitivně. Čím si vysvětlujete, že vám všichni házeli klacky pod nohy?

Udělali vše pro to, aby si policii uzurpovali pro sebe a sloužila jen jim. Pro řešení ekonomických kauz tady nebyla podpora. Věřte mi, že kdybych byl ve sněmovně, udělám vše pro naprosté odpolitizování policie.

Vy a vaši kolegové Komárek, Pelc nebo Sochr jste odešli od policie proto, že jste nesouhlasili s reorganizací, při níž došlo ke sloučení útvarů pro boj s organizovaným zločinem a pro potírání finanční kriminality. Asi se to moc neosvědčilo, když teď se mluví o vzniku Národní kriminální ústředny s útvary proti terorismu a kyberzločinu.

Andrej Babiš byl původně proti tomu, využil to v kampani jako důležité téma, ale pak jako premiér s tím nic neudělal. Kriminalisté odcházejí, kauzy se nedělají. Vznik Národní centrály proti organizovanému zločinu v roce 2016 byl nesmysl. Tisíc lidí se nedá řídit, analytika nemůže fungovat, docházík únikům informací. Po čtyřech letech se naše obavy naplnily. Ve volebním programu navrhneme řešení, které by vedlo k efektivnímu potírání korupce a organizované trestné činnosti. Bohužel mezitím odešly stovky kvalitních policistů, a to se vrátit nedá.

Soupeři vám možná předhodí, že po odchodu od policie a celní správy jste se nikde neuchytil, a proto jdete do politiky. Jste na to připravený?

Víte, jak těžké rozhodnutí to pro mne bylo? Mohl jsem si užívat výsluhu a nedělat nic. A soupeřů se nebojím. Jsem připraven na jakoukoli konfrontaci. U mne je jasně doložitelné, co jsem celých třicet let dělal, jak jsem sloužil státu.

Je fakt, že jste asi jediný plukovník a bývalý vysoce postavený státní zaměstnanec, který spal na ubytovně, nemá ani byt, natož kancelář. Jak s tím chcete dělat kampaň?

Na kampaň jsem si vzal půjčku, zatím to platíme ze svých peněz. Máme transparentní účet a budeme rádi, když nám lidé budou posílat nějaké peníze. Za voliči budu jezdit v autě. A podpisy pro občanské hnutí Přísaha budeme shánět covidově, tedy z drive-in stánků. Chceme během měsíce objet šedesát měst.

Ve své knize jste napsal: „Když na Slovensku zavraždili novináře Jána Kuciaka, zamrazilo mě, že tady to mohlo dopadnout taky tak, kdybychom tomu včas neudělali přítrž. Prostup z ma-fiánských kruhů do vrcholné politiky byl neuvěřitelný.“ Takže vám ani tak nevadí, že spektakulární vpád na Úřad vlády, zatýkání a zabavené kilogramy zlata nakonec zatím skončily jen finanční sankcí za nezaplacení daně z darovaných kabelek?

Kdyby to byla jiná kauza, asi bych byl hodně zklamaný. Jako policista jsem nemohl předjímat, jak dopadne soud. Srovnání se Slovenskem jsem použil proto, že v letech 2012 až 2013 kmotři v Česku chodili do Hrzánského paláce jako domů, dostávali zprávy z BIS. Vojenské zpravodajství sledovalo na pokyn premiérovy milenky jeho manželku a zaměstnance Úřadu vlády.

Udělali jste tedy tomu přítrž?

Zpravodajské služby se srovnaly. Ty už by si nic podobného nedovolily. Ale ekonomická trestná činnost bují dál. Podvodníci a mafiáni mají na veřejné finance pořád velkou chuť. Toto by měli voliči mít na pamětia hlídat si to. Do státní lodi tímto směrem hodně teče.

S kauzou Nečas a Nagyová souvisí i obžaloba tří poslanců ODS, kteří měli za podporu daňových zákonů získat trafiky. Nejvyšší soud celou věc shodil s tím, že se na ně vztahuje indemnita. Vy ale píšete, že nešlo o nějaké vyjednávání a přísliby, ale o úplatek ve výši sedmi milionů. To se ovšem k soudu nikdy nedostalo. Jak to?

Skutečně v tom figurovaly peníze, indicie tohoto druhu se objevovaly ještě předtím, než jsme do toho vstoupili my. Bohužel se nám to nepodařilo prokázat, lidé se báli vypovídat. Pokud bychom měli poslední klíčovou informaci, zadrželi jsme i tu částku. Kmotři se s politiky scházeli ve vládních budovách, kam jsme se těžko dostávali. Chyběla nám poslední tečka, abychom měli peníze a důkaz, kdo a za co je komu předal. A mimochodem, těch dárků pro paní Nagyovou bylo za 9,7 milionů korun.A co se týká 150 kilogramů zlata, tím se nyní zabývá Krajský soud v Olomouci v rámci kauzy Romana Janouška.

Myslíte, že po říjnových volbách a snad po zkrocení pandemie bude šance na budování spravedlivého Česka?

Česko je rozdělené. I vinou covidu. Politici by měli udělat všechno, aby tuhle propast neprohlubovali.

Nejste zrovna vy osobností, která z principu bude politickou scénu dělit?

To si nemyslím. Lidi štve dvojí metr, ministr zdravotnictví na návštěvě v restauraci, které jsou jinak zavřené, mejdan v Teplicích, předbíhání při očkování. Copak někdo z rozumných politiků může toto nehorázné papalášství podporovat?

Rozuměl byste si třeba s Piráty, za nimiž žádné korupční kauzy nejsou?

Jsou body, kde bych se s nimi určitě potkal, třeba právě v protikorupční agendě. Ale je dost i takových, kde se zcela lišíme, například nikdy nemohu podpořit legalizaci jakýchkoliv drog. Mámi jiný přístup k migraci, kde já třeba zásadně odmítám kvóty a mám kritičtější postoj k tomu, jak tuto agendu pojímá Evropská unie.