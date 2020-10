Senátoři ODS a TOP 09 se dohodli na společném klubu a budou v horní komoře nejsilnější frakcí. Klub ponese název ODS-TOP 09. Prvním místopředsedou Senátu bude Tomáš Czernin (TOP 09), předsedou klubu bude Zdeněk Nytra. Hnutí STAN dnes oznámilo, že do funkce předsedy Senátu podpoří Miloše Vystrčila.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) | Foto: ČTK / ČTK

Nejpočetnější frakce by měla mít podle zvyklostí hlavní nárok na obsazení pozice předsedy Senátu. Tomáš Czernin se v pondělí vyslovil pro to, aby v čele Senátu zůstal Miloš Vystrčil (ODS). "Jsem přesvědčen, že by měl pokračovat," uvedl. Zdeněk Nytra ve středu potvrdil, že klub ODS-TOP 09 navrhne do čela Senátu právě Vystrčila.