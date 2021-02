Nepříjemné překvapení čekalo před několika měsíci na pana Tomáše z Třebíčska. Telefonicky jej tehdy oslovili zprostředkovatelé dodávek „levnější“ energie. Nezávazně jim slíbil, že o tom bude uvažovat, ale další hovor se již neuskutečnil. Muž, který si nepřál uvést celé jméno, se stal jednou z mnoha obětí takzvaných energošmejdů, jejichž řádění má omezit novela energetického zákona.

Překvapivá pokuta

Nikdo se mu tehdy už neozýval, a Tomáš proto netušil, že zprostředkovatel skutečně změnil jeho dodavatele. Podvod vyšel najevo po tom, co muž svou nemovitost prodal. Po několika měsících mu přišla faktura, na níž původní dodavatel energie vyžadoval desetitisícovou smluvní pokutu. Protože nic takového platit nechtěl, pokusil se Tomáš obrátit na zprostředkovatele. Toho se mu ale již nepodařilo dohledat. Když obelstěný doložil, že už není vlastníkem nemovitosti, původní dodavatel energií od vymáhání smluvní pokuty ustoupil.

Podle Svazu obchodu a cestovního ruchu (SOCR) se podobné příběhy dějí každý den. „Stále častěji se stává, že spotřebitelé ani netuší, co ve skutečnosti podepisují,“ uvedl prezident SOCR Tomáš Prouza. Teď věří, že těmto praktikám učiní přítrž plánovaná novela energetického zákona. Poslanci ji začnou projednávat na dnes zahajované schůzi.

Oč v zákoně jde? Zatímco nyní může být zprostředkovatelem dodávek energií prakticky každý, nová legislativa by měla přinést řadu omezení. Zejména jde o nově zřízený elektronický registr zprostředkovatelů, do něhož by je měl po splnění podmínek zapisovat Energetický regulační úřad (ERÚ). Zapsaní lidé by spotřebitelům měli při sjednávání smluv předkládat své osvědčení a registrační číslo. Zákazníci by také mohli snáze jimi sjednané smlouvy ukončit, zejména v případě, že budou sjednány telefonicky nebo přes internet. Za porušení pravidel by úředníci mohli nepoctivé zprostředkovatele z registru vyškrtnout a hříšníkům by také hrozila pokuta až do výše patnácti milionů korun.

Tisíce stížností

V současné době se stížnosti na podvodníky, nazývané energošmejdy, u regulačního úřadu přímo kupí. Z více než třinácti tisíc podání od veřejnosti jich loni kvůli jejich řádění na úřad směřovala více než polovina. „Dotazy spotřebitelů můžeme jednoduše shrnout tak, že vůbec nerozumí tomu, k čemu došlo a proč mají hradit pokutu,“ sdělil předseda Rady ERÚ Stanislav Trávníček.

Podvodníci se navíc často snaží vnutit starým lidem přímo do jejich domácností. „Například na jižní Moravě skupina šmejdů oběhla několik obcí nebo malých měst v regionu a pod záminkou kontroly plynoměrů oklamala najednou desítky se-niorů,“ informoval David Konvalina z innogy.

Způsobů, jak zneužít lidi, je podle odborníků spousta. „Naši poradci třeba řešili podvody, kdy se elektrošmejd vydával za doručovatele zásilky. Místo předávacího protokolu si nechal podepsat plnou moc k převodu energií nebo přímo smlouvu,“ řekl Petr Cupal z Asociace občanských poraden.

Energošmejdi

• zaměřují se na staré, zmatené nebo nesvéprávné lidivydávají se za zástupce dosavadního dodavatele energie nebo různých úřadů

• slibují, že seženou nejlevnější dodávky, což ale nesplní

• sjednávají smlouvy s nevýhodnými obchodními podmínkami s vysokými pokutami za předčasné ukončení

• nechávají si naoko podepsat převzetí potvrzení nebo třeba roušky, ale místo toho lidem předkládají novou smlouvu