„Hledat práci ve stejném oboru, zejména pokud se v něm propouští, nemusí být vhodná strategie. Lidé dnes musí být více než kdy dříve odvážní a zkoušet uplatnit své zkušenosti a dovednosti v jiných odvětvích. Pozitivní je, že je obvykle na čem stavět, nová práce málokdy znamená naprostou změnu od základu,“ říká Ondřej Wysoglad, generální ředitel personální divize Manuvia.

Specialisté z Manuvie vytipovali trojici profesí, které budou v nejbližších letech na trhu práce v kurzu.

Pracovník doručovací služby

Rozmach e-commerce se v období pandemie ještě více urychlil. Nápor, na který byly e-shopy zvyklé jen v období předvánoční špičky, se stal každodenní realitou. Práce, kterou řada lidí dělala na přilepšenou vedle svého pracovního úvazku, najednou získala potenciál trvalého zaměstnání a po schopných řidičích je poptávka i nadále. „Během epidemie patřili kurýři k nejčastěji poptávaným profesím. Lze předpokládat, že zájem bude do budoucna pokračovat. Lidé si rychle zvykli na častější on-line nákupy a ve větším objemu,“ uvedl Ondřej Wysoglad.

A jakou má pracovník doručovací služby náplň práce? Doručuje zboží, které bylo objednané a zakoupené on-line. Základní podmínkou je řidičský průkaz, přičemž většinou stačí ten pro skupinu B, tedy osobní vozidla, pick-upy a dodávky. Schopnost řídit auto ale zdaleka není to jediné, co je v doručovacích službách nutné umět. Zásadní je spolehlivost a kvůli přímému kontaktu se zákazníky při předávce zboží i schopnost dobré komunikace a zákaznický přístup.

Výhodou pro kurýra může být možnost práce ve večerních hodinách, víkendech a svátcích. tato pozice se tedy dá kombinovat i s dalším úvazkem, péčí o rodinného příslušníka nebo vzděláváním. Platové ohodnocení se pohybuje v závislosti na regionu mezi 22 až 32 000 Kč při plném úvazku. Pozice má omezené možnosti kariérního růstu.

Vývojář softwaru

Práce v oblasti IT patřila k perspektivním již před příchodem koronaviru. I tato pozice těží z rozvoje e-commerce. „Firmy se svými zákazníky komunikují zejména elektronicky. Ty, které dlouhé roky zvažovaly spuštění e-shopu, svůj záměr nyní urychlily a sdílené komunikační platformy tento trend jen posilují. Málokterý obchodník má ale ve svém týmu někoho, kdo umí e-shop naprogramovat a spravovat, proto ještě více roste význam vývojářů,“ popisuje Ondřej Wysoglad.

Práce vývojáře softwaru však není pro každého, vyžaduje specifické znalosti, zejména příslušných programovacích jazyků - Java, Python, C, Ruby, JavaScript, C#, PHP. Kdo se snadno učí novým věcem a má k této oblasti alespoň trochu pozitivní vztah, určitě neprohloupí, pokud zainvestuje do vzdělání.

Práce softwarového vývojáře je samostatná, velmi často pracuje z domova, což mnoha lidem vyhovuje. Navíc umožňuje nastavit si pracovní dobu flexibilně.

Vysoká poptávka po software vývojářích vede k vysokému platovému ohodnocení. To se může pohybovat od 35 do 95 000 Kč v závislosti na úrovni znalostí a zkušenostech z předchozích projektů.

Specialista ve farmaceutické výrobě

„Zkušenost s koronavirem nám ukázala význam práce ve zdravotnictví a farmacii. Koronavirový boom se sice pomalu utlumuje, ale troufnu si říci, že poptávka po specialistech v tomto segmentu dokonce ještě poroste,“ předpokládá Ondřej Wysoglad.

Perspektivu má celá řada profesí v rámci zdravotnictví a farmaceutického průmyslu: vývojoví a výrobní specialisté ve farmaceutickém průmyslu a ve výrobě zdravotnických technologií – specialisté klinických studií, procesní inženýři, inženýři kvality, nákupčí.

Paleta profesí je rozmanitá, stejně jako platové ohodnocení, to se v tomto oboru pohybuje mezi 35 až 85 000 Kč. I zde je předpokladem vzdělání a praxe pro příslušnou specializaci. Výhodou je práce v prestižním a perspektivním odvětví s vysokou přidanou hodnotou.