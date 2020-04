Od čtvrtka se změnila pravidla týkající se toho, do jakých obchodů a za jakých podmínek si lidé mohou zajít nakoupit. Rozšířil se totiž jejich seznam.

Lidé by měli při nakupování potravin dodržovat hygienické zásady. Rouška je nutností. | Foto: Shutterstock

Které prodejny se nově otevřely?

Od čtvrtka se nově otevřely hobbymarkety, prodejny stavebnin a stavebních výrobků, železářství a prodejny i servisy jízdních kol. Důvodem je podle vicepremiéra Karla Havlíčka (za ANO) to, že začíná zahrádkářská sezona a majitelé různě velkých pozemků se o ne musejí postarat. Také to lidem umožní provést drobné opravy v domácnosti. Například opravit kapající kohoutek, těsnění si totiž do této doby mohl člověk koupit maximálně přes web. A to se časové protáhlo a pokud chtěl člověk pouze tuto drobnost, i prodražilo.