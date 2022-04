„Očekává se silný jihozápadní až západní vítr s nárazy kolem 70 km/h, při přechodu studené fronty i vyšší," uvedli meteorologové. Naposledy před obdobně silným větrem varovali na počátku týdne. Nejsilnější nárazy větru zaznamenali v pondělí na Sněžce, kde vítr foukal rychlostí 128 km v hodině. V nižších a středních polohách byly nejsilnější nárazy větru v Kocelovicích na Strakonicku, a to 72 kilometrů v hodině, a jen o něco menší rychlost měl vítr v Praze Ruzyni a Karlově. V úterý vítr zeslábl.

Zhoršení klimatu směřuje ke špíně ve vzduchu a hurikánům, varují vědci

Ve čtvrtek dopoledne opět zesílí nejdříve v západní polovině ČR, odpoledne začne foukat také v Pardubickém kraji, na Vysočině a v Olomouckém a Moravskoslezském kraji. V Jihomoravském a Zlínském kraji bude větrno od čtvrtečního večera.

Vítr může podle meteorologů poškodit stromy a lesy, možné jsou i menší škody na budovách. Lidé by proto měli zajistit okna a dveře a zabezpečit volně uložené předměty a skleníky a měli by být opatrní při pohybu venku a řízení aut. Na horách by měli omezit túry a nechodit na hřebeny.