Náskok koalice Pirátů a STAN se ztenčil. ČSSD by zůstala mimo sněmovnu

Volby do Sněmovny by vyhrála koalice Pirátů a STAN se 30 procenty, druhé by skončilo hnutí ANO s podporou 23,5 procenta. Vyplývá to z březnového průzkumu agentury Kantar CZ pro Českou televizi. Koalice oproti předchozímu průzkumu ztratila čtyři procentní body, naopak ANO 1,5 procentního bodu získalo. Stejné zlepšení si připsala koalice Spolu tvořená ODS, lidovci a TOP 09, obdržela by 19 procent.

Volební model Kantar - březen 2021 | Foto: Deník