„A komedie týdne? Ve Wisconsinu v prezidentských volbách 2019 odevzdalo hlasy 115 tisíc registrovaných voličů starších než 124 roky. Byli to voliči registrovaní v roce 1918 a nějak se zapomnělo je ze seznamu odstranit. Zajistili Bidenovi vítězství o 20 tisíc hlasů,“ uvedl neúspěšný kandidát do Senátu Benjamin Kuras na závěr rozhovoru, který s ním vedl Jaroslav Polanský a který zveřejnil web Parlamentní listy dne 27. ledna 2022 (rozhovory s Kurasem, označované jako „Analýza“, vycházejí v Parlamentních listech pravidelně coby tzv. „Obzor Benjamina Kurase“).

Tvrzení o tom, že seznam voličů v americkém Wisconsinu obsahuje více než 120 tisíc aktivních voličů, kteří údajně byli registrováni k volbám již před více než sto lety, není nové. Rozšířilo se z videa, jež letos 7. ledna zveřejnila na svém facebookovém profilu Ivory Heckerová, bývalá reportérka americké televizní stanice Fox 26 Houston.

Ne, soud v Haagu neuznal očkování za zločin a britská policie je tak nevyšetřuje

„Ano, je to tak: Biden porazil Trumpa o 21 tisíc hlasů, ale ve Wisconsinu je přes 120 tisíc lidí, kteří jsou starší 100 let a jsou voliči,“ prohlásila Heckerová ve videu, které do středy 2. února 2022 dosáhlo jen na jejím profilu 79 tisíc zhlédnutí.

Facebook však k němu připojil varování před částečně nepravdivými informacemi, protože podle šetření mezinárodních agentur pro ověřování faktů se věci mají jinak, než jak se Heckerová a po ní Kuras pokoušejí naznačit.

Šlo o technikálii při převádění databází

Podle agentury PolitiFact si obce v americkém státě Wisconsin až do roku 2002 vedly své vlastní registrační záznamy (přičemž obce s méně než pěti tisíci obyvateli si je nemusely vést vůbec), ale v onom zmiňovaném roce se to změnilo kvůli přijetí nového federálního zákona zvaného Help America Vote Act, který vyžadoval zavedení celostátní databáze se standardním formátem záznamů.

Tato celostátní databáze byla skutečně zavedena a její formát obsahoval také kolonky „datum narození voliče“ a „datum registrace voliče“. Pokud předchozí voličské databáze spravované městy a obcemi tyto dva údaje nesledovaly, byly „překlopeny“ do celostátního systému s tím, že jako výchozí údaj pro datum narození u nich bylo zadáno datum 1. 1. 1900 a jako výchozí pro datum registrace voliče datum 1. 1. 1918.

Klaus ml. se kvůli kauze Djokovič otřel o moderátora rádia BBC. Šířil o něm lež

„Takové zástupné symboly pro chybějící informace používají i jiné státy,“ upozorňuje PolitiFact s tím, že je to praxe třeba v Ohiu nebo v Severní Karolíně.

Hodně záznamů se zástupnými údaji již podle této agentury z wisconsinské databáze od roku 2006 zmizelo, protože je voliči aktualizovali, nicméně na podzim roku 2021 existovalo ve Wisconsinu stále ještě asi 3700 aktivních záznamů voličů se zástupnou výchozí informací o datu narození (tedy s datem narození 1. 1. 1900) a asi 120 tisíc záznamů se zástupným výchozím datem registrace (1. 1. 1918).

Wisconsinská volební komise na sloučení městských záznamů v celém státě do federální databáze upozornila, stejně jako na to, že roky 1900 a 1918 byly použity jen jako výchozí zástupné údaje tam, kde skutečná data narození a registrace chyběla. Nastavení zástupných dat nepředstavuje podle státu Wisconsin ani náznakem podvod s voliči.

Dezinformátorka v akci

Heckerová, stejně jako v Česku Kuras, neuvedla přímo a jednoznačně, že nepravděpodobné stáří voličů znamená podvod. Oba ale naznačili, že na seznamech voličů ve státě Wisconsin je něco podezřelého a že Bidenovi zajistila v amerických prezidentských volbách vítězství právě tato nekalost (demokrat Joe Biden porazil úřadujícího republikána Donalda Trumpa ve Wisconsinu opravdu zhruba o 21 tisíc hlasů).

Bývalá televizní reportérka Heckerová, z jejíhož profilu se informace o více než staletých voličích začala šířit, byla z televize Fox 26 Houston loni propuštěna poté, co oznámila, že pořídila nahrávky svých šéfů a poskytla je spolku Project Veritas, což je americké krajně pravicové sdružení produkující podvodně upravovaná videa, která mají za cíl diskreditovat jeho politické i jiné oponenty a šířit dezinformace. V současnosti označuje sama sebe jako nezávislou novinářku.

Dvacet milionů nakažených Čechů? Řada dezinformátorů nepochopila parodii

Její video na Facebooku představovalo upoutávku na celou její show na Youtube, v němž se k dané věci znovu vrací a vysvětluje, že o 120 tisíc přestárlých voličích zaslechla od Christiny Bobbové, reportérky pravicové mediální sítě One America News Network (OAN). Bobbová podle PolitiFact čerpala své informace od Jeffa O’Donnella, prezentovaného jako softwarový expert, jenž 8. prosince loňského roku svědčil na slyšení výboru Wisconsinského shromáždění o voličích, kteří jsou podle svých záznamů registrováni více než 100 let. O’Donnell ale připouštěl, že může jít jen o zástupný symbol.

Heckerová v písemném vyjádření pro Politifact uvedla, že tento problém nikdy neoznačila za podvod a že podobné anomálie ve voličských seznamech často působí tak, že je způsobila lenost a nedostatečné udržování voličských seznamů. To ale podle ní prý může otevřít podvodům dveře.

Šiřitel polopravd

Kuras, který začal tvrzení o více než stodvacetiletých Bidenových voličích šířit v Česku, používá podobnou metodu polopravd a dezinformací velmi často.

V jiném díle svých pravidelných rozhovorů s Parlamentními listy, zveřejněném 2. ledna 2022, například uvedl, že by bylo „dobrým dramatem“ vyšetření „vraždy dr. Noacka“ (německý chemik Andreas Noack, který šířil lži o neexistujícím hydroxidu grafenu ve vakcínách, zemřel na sklonku loňského listopadu v rakouské nemocnici na srdeční selhání).

Kuras přitom hovořil o Noackově vraždě jako o dané věci, aniž by vzal jakkoli v potaz vyjádření rakouské policie, která Noackovu smrt prověřovala a cizí zavinění vyloučila.

Chemik Noack je opravdu mrtvý. Policie vyvrátila lži, zemřel přirozenou smrtí

Při zavedení prvních vakcín proti nemoci covid-19 v prosinci roku 2020 zase Kuras tvrdil, že „v den, kdy byla v Británii zahájena vakcinace, vyšla v několika médiích zpráva, že při testování vakcíny Pfizer zemřely dvě osoby na ‚vážné negativní následky‘“.

Deník proti fake news.Zdroj: DeníkNedodal přitom, že původní informace amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA), z nichž tato dezinformace vycházela, zněly úplně jinak: šlo o podrobnou zprávu o testování vakcíny Pfizer-BioNTech, podle níž během sedmi měsíců testování ze 43 448 sledovaných osob zemřelo šest, přičemž dvě byly ve skupině, která dostala vakcínu, a čtyři ve skupině, jež dostala placebo. Pěti ze šesti osob (včetně obou vakcinovaných) bylo více než 55 let. Zpráva explicitně podotýkala, že jde o pozitivní výsledky odpovídající očekávatelné a normální úmrtnosti v tak velké skupině obyvatel daného věku a že souvislost s účastí v testu vakcín je nulová. To všechno ale Kuras čtenářům zamlčel.