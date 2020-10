„Jsem praktickou lékařkou. Ze dne na den mi na jaře skončila mateřská a od té doby pracuji v plném zápřahu. O děti se tak musí starat chůva, bez ní a pomoci celé rodiny by se to nedalo zvládat,“ popsala Deníku maminka tří dcerek ve věku devíti let, půldruhého roku a šesti měsíců. Jenže v nastalé situaci je i „externí“ hlídání komplikované.

„I děti chůvy budou muset zůstávat doma. Kdykoliv si je alespoň bude moci vzít k nám domů,“ plánuje lékařka. Noční můrou je každopádně pro lékařku dálková online výuka, kterou si vyzkoušela už na jaře. „Bylo to pro mne moc náročné. Upřímně, po práci v ordinaci, odkud kvůli koronaviru odešel starší kolega doktor, od něhož jsme nakonec praxi koupili, na to nemám kapacitu psychickou ani fyzickou,“ popisuje lékařka.

Vláda plánuje utlumení škol až do 1. listopadu, tedy pokud se situace s počty nakažených nebude dál zhoršovat. Mnozí rodiče jsou přitom skeptičtí. „Tomu, že to bude na dva týdny, nevěřím,“ míní například paní Kateřina, maminka tří dětí z Pardubic. Školou povinné jsou dvě a rodiče teď budou řešit hlavně techniku.

„Zajistit pro dvě děti techniku, bez které výuka nepůjde, stabilní připojení k internetu a klidný kout, kde by mohla probíhat, je skoro nemožné. S tím si ale nikdo ve vládě starosti nedělá,“ zlobí se maminka. Fakt, že s technikou budou mít problémy i samotné školy, kritizovali už v pondělí zástupci školských organizací. Řada škol a učitelů zatím nemá podle šéfa Asociace ředitelů ZŠ Michala Černého vybavení na výuku na dálku. Školy podle něj třeba počítače a další potřebnou techniku začátkem září sice objednaly, ale řada jich zboží zatím nedostala.

K ideálu je ještě daleko

„Najednou to objednali všichni, takže to, co dřív trvalo do týdne, tak nyní trvá měsíc a déle,“ popsal šéf asociace. Situace podle něj bude lepší než na jaře, ale k „ideálu“ je ještě daleko. Jak navíc připomíná Radek Sárközi, prezident spolku Pedagogická komora, lze předpokládat i částečný útlum mateřinek, na které se jinak zákaz výuky nevztahuje. „Učitelky mateřských škol, které budou muset zůstat se svým dítětem doma na ošetřovném, protože se uzavře první stupeň ZŠ, nebudou moci pracovat, což povede i k omezení provozu mateřských škol,“ upozorňuje Sárközi.

Rodiče tak každopádně čekají dva až tři perné týdny. „Nadšená z toho nejsem, ale nic s tím neudělám. Pokud to pomůže vrátit život do normálních kolejí, nějak to přežijeme," konstatuje maminka dvou dětí Petra Nováková ze středočeských Hředel: "Samozřejmě tím přijdeme o část příjmu v rodinném rozpočtu. Nicméně mnohem více se obávám toho, aby podniky nakonec nezačaly propouštět ve velkém," podotýká Nováková.

Na rodiče mimo jiné čeká i administrativa s ošetřovným. Ošetřovné se nyní vyplácí devět dnů na děti do deseti let, samoživitelé a samoživitelky ho mohou pobírat až 16 dní. Zaměstnancům se vyplácí 60 procent základnu mzdy. Ministerstvo práce a sociálních věcí avizuje, že ošetřovné se bude vyplácet po celou dobu uzavření škol. Tuto změnu ale musí ještě ve stavu legislativní nouze schválit parlament.