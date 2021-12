"Holka, kterou jsem potkal v tanečním studiu. Byla krásná a v nylonkách a podpatcích měla nádherné nohy. Musel jsem ji znásilnit ve svém autě během jedné chladné zimní noci. Venku byla sněhová bouře."

I to si do svého deníku, který policisté překřili na zápisník o znásilněních, zapsal sériový vrah Joseph Naso. Kolik žen přesně zabil, dodnes není jasné, policisté ale předpokládají, že minimálně deset. Znásilnění pak má na kontě mnohem víc. Činy, které spáchal, jsou známy pod přezdívkou Abecední vraždy. „První písmena jména i příjmení oběti se u prokázaných činů shodovala," vysvětluje stanice NBC News.

Dívky znásilnil a zabil. Pachatel Abecedních vražd uniká spravedlnosti 50 let

Naso, známý i pod přezdívkou Šílený Joe, kterou mu dali jeho sousedé, zřejmě v 70. až 90. letech minulého století vraždil v několika amerických státech. Ženy zpravidla svázal, mučil a nakonec uškrtil. Dopaden byl před deseti lety v podstatě náhodou - policista, který z jiných důvodů prohledával dům tehdy už starého muže, si všiml zápisníků, do nichž si Šílený Joe zapisoval podrobnosti o znásilněních a vraždách.

Zvrácenost tohoto člověka Ameriku šokovala. „Mezi bohatým důkazním materiálem nechyběly jím pořízené fotografie nahých žen - omráčených či dokonce mrtvých, či takzvaný "Seznam desíti". Tedy poznámky o tom, jak vraždil," připomíná BBC.

Zvrácený fotograf

Naso se narodil v roce 1934 ve městě Rochester ve státě New York. Jako mladík sloužil v armádě, pak se oženil. Po osmnácti letech se ale jeho zdánlivě spořádaný život rozpadl - po rozvodu se často stěhoval a vystřídal hned několik bydlišť ve státech na západním pobřeží. Možná i proto se mu dařilo po celá léta znásilňovat a zabíjet ženy, aniž by byl kdy odsouzen.

Děsivé ovšem je, že policisté přesto několikrát dostali příležitost učinit jeho řádění přítrž. „Několikrát se stalo, že ženy v různých městech na policii nahlásily, že je nebo jejich dcery Naso sexuálně napadl. Dvakrát byl obviněn přímo ze znásilnění. Pokaždé však vyvázl bez trestu, jelikož v té době úřady podobné činy často braly na lehkou váhu, pokud se jimi vůbec zabývaly," uvádí The Guardian.

Naso se živil jako fotograf na volné noze, a když po letech policisté objevili v jeho domě usvědčující fotografie nahých žen, vymlouval se, že šlo o umělecké focení, se kterým všechny ženy souhlasily.

Za mříže je poslali bez důkazů. Očištění svých jmen se Afroameričané nedožili

Kdy přesně začal náhodně vybraným ženám ubližovat, dodnes není jasné. Jeho zápisky totiž sice poskytují vodíka k jednotlivým obětem, nejsou v nich ale přesně uvedená data ani jména. Se znásilňováním každopádně musel začít ještě v mládí. „Třeba záznam o znásilnění dívky z Kansasu v autě během sněhové bouře pochází z padesátých let minulého století," zmiňuje stanice NBC News.

Plán mučení

Kolik přesně Naso znásilnil žen, zůstává rovněž záhadou. Jeho zápisky nemusí být úplné. Co se týče vražd, policisté předpokládají, že se zabíjením začal v 70. letech minulého století a pokračoval minimálně další dvě dekády. Seznam, který objevili v jeho domě, obsahuje deset případů.

Zabíjet ale plánoval i dál. „Mezi hromadou zápisníků se nacházely tři, ve kterých detailně plánoval, jak bude mučit a zabije ženu, která v dané době bydlela v bytě o patro výš než on. Margaret Priscová a její tehdejší partner často doma mluvili o svém podivínském sousedovi jako o Šíleném Joeovi. Po čase se ale přestěhovali do New Yorku a na divného chlápka zapomněli. Když policisté po letech Nasa dopadli, zavolali Priscové, aby jí oznámili, že ji její soused chtěl zabít. Když se žena zeptala na podrobnosti, detektiv jí je raději nesdělil - tak hrůzné věci s ní totiž chtěl Šílený Joe dělat," píše list The Guardian.

Rutinní prohlídka

To, jaké monstrum Joseph Naso je, policisté odhalili v podstatě náhodou. „Od roku 1995, kdy už byl šedesátníkem, byl opakovaně zatčen za drobné krádeže v obchodech. Když ho pak policisté opět dopadli při krádeži v supermarketu v roce 2009, dostal podmínečný trest," uvádí server Crime Library.

Součástí podmínky bylo i to, že Naso musel počítat s opakovanými policejními prohlídkami u něj doma. Jedna z nich se uskutečnila v dubnu 2010. „Na rutinní kontrolu vyrazil důstojník Jackson. Jeho úkolem bylo v Nasově domě zkontrolovat, zda tam důchodce nemá zbraně, drogy či alkohol - to všechno mu podmínka zakazovala. Naso věděl, že kdyby policistovi vstup do domu odepřel, skončil by za mřížemi," připomíná list The Guardian.

Svaž, muč, zabij. Vrah Rader si dal zvláštní přezdívku, policistům se vysmíval

K Nasově smůle byl policista důsledný. „Jeho pozornost upoutalo ženské oblečení, které tam nemělo co dělat, protože Naso žil sám. Pak našel desítky fotografii nahých žen ve věku zhruba 20 až 80 let. Mnohé z nich vypadali omráčené, nebo i mrtvé. Navzdory Nasovým tvrzením, že jde o bývalé přítelkyně či pozůstatky práce fotografa, začal být policista podezřívavý," uvádí list The Guardian. Když pak Jackson uviděl krabičku s náboji, jejíž držení stačilo k zatčení starého muže, neváhal, nasadil mu pouta a do domu přivolal kolegy.

To, co se našlo při následující důkladné prohlídce, šokovalo i zkušené vyšetřovatele. Rychle jim došlo, že právě pobývají v obydlí sériového vraha. Policisté prohledali doslova každý kout domu. Zápisníky, které našli, lze označit za zápisníky hrůzy. V jedněch Naso popisoval znásilnění. „Dívka v lesích v Buffalu. Byla fakt hezká. Přední sedadlo mého auta. Nejdřív jsem ji musel omráčit. 1958," uváděl jeden ze záznamů.

Další nalezené zápisníky byly ještě horší. „Obsahovaly děsivé popisy svazování, mučení a zabíjení žen. Některé z nich byly odkazy k již spáchaným činům. Jiné plány k těm příštím," píše list The Guardian.

Dívka, která už nedojela na koncert

Důkazů svědčících o tom, že je Naso pachatelem desítek znásilnění a minimálně deseti vražd, měli policisté po prohlídce jeho domu dost. Naso byl ve vazbě, k tomu, aby byl odsouzen, to však nestačilo. Šílený Joe byl totiž natolik inteligentní, že jeho zápisky, jakkoliv podrobné stran popisu činů, poskytovaly vyšetřovatelům pramálo vodítek k tomu, aby poznámky mohli propojit s konkrétními případy.

A tak museli vyšetřovatelé začít prozkoumávat odložené případy a snažit se najít propojení mezi nevyřešenými vraždami žen a poznámkami Šíleného Joea. Přesto, že si vyšetřovatelé myslí, že zabil minimálně deset žen, prokázat se mu podařilo jen čtyři vraždy. „Šlo o čtveřici žen, které se živily prostitucí. Těla uškrcených Roxene Roggaschové, Carmen Colonové, Pamely Parsonsové a Tracy Tafoyaové byla objevena v sedmdesátých až devadesátých letech," píše BBC.

Anděl smrti. Kristen Gilbertová připomínala heparinového vraha Zelenku

Do doby, než byl s jejich vraždami spojen Naso, byly tyto případy nevyřešené, a policisté jej dokázali jako vraha určit díky tomu, že místa a časy uvedené v jeho poznámkách o vraždách se shodovaly s místy a časy zabití těchto žen. Na těle Roggaschové rovněž vrah nechal stopy DNA a policisté později prokázali, že patří Nasovi.

Ostatní zabité ženy z Nasova seznamu se dodnes buď nepovedlo ztotožnit, nebo naopak prokázat, že je Naso zabil, protože nebyla objevena jejich těla. Takovým případem je třeba pohřešovaná fanynka zpěváka Boba Dylana.

„Už v době, kdy probíhalo vyšetřovaní jeho činů, Nasa ve vězení navštívila jeho bývalá žena a on ji instruoval, aby našla v úkrytu klíč od bezpečnostní schránky v bance. Detektivové vše monitorovali a v onom bezpečnostním boxu pak našli černou tašku s obálkou. Obsahovala 66 snímků nahých žen a rovněž dokumenty patřící několika ženám. Mimo jiné se zde nacházel pas a řidičák Sary Dylanové, která se původně jmenovala Renee Shapirová, na počest první manželky zpěváka Boba Dylana, jehož koncerty objížděla, si však změnila jméno. Dylanová zmizela, když byla na cestě na jeden z koncertů," uvádí The Guardian.

Oběti kousal, znásilňoval a porcoval. Řezník z Hannoveru skončil pod gilotinou

Jelikož její tělo nebylo objeveno, vyšetřovatelé tuto vraždu Nasovi nemohli prokázat. Za čtyři vraždy, u kterých se to povedlo, dostal Naso v roce 2013 trest smrti. Dosud nebyl vykonán a v současnosti sedmaosmdesátiletý Naso žije ve věznici ve státě Kalifornie.

Hledá se Abecední vrah číslo 2

Příběh hrůzných činů, které Naso páchal, má ale ještě jeden rozměr. Když o jeho dopadení a řádění začala informovat média, vzbudilo to pozornost rodin tří dívek, které byly zavražděny počátkem 70. let v Rochesteru ve státě New York a jejichž vrah nikdy nebyl dopaden. Zdrcení příbuzní dostali naději, že Nasovým dopadením by konečně mohl být uzavřen i případ těchto tří dětí.

Jejich víra nebyla bezdůvodná - mezi násilnou smrtí oněch tří dívek a činy Šíleného Joea bylo až podezřele moc podobností. I jejich vraždy dostaly přezdívky Abecední, protože jména a příjmení zabitých začínala stejným písmenem. Navíc se odehrály počátkem 70. let v Rochesteru, městě, kde se Naso narodil, vyrůstal, které znal a kde se pravděpodobně vyskytoval i v kritické době. Dívky byly znásilněny a uškrceny, stejně jako Nasovy oběti. A nejděsivěji ze všeho znělo to, že jednou z mrtvých dívek byla jistá Carmen Colonová - a ženu se stejným jménem, dvaadvacetiletou Carmen Colonovou, Naso prokazatelně zabil v jiném státě.

Proti tomu, že by byl Naso pachatelem obou sérií Abecedních vražd hrálo jedině to, že v rochesterském případu šlo o desetileté či jedenáctileté dívky, zatímco oběti, které Naso prokazatelně zabil, byly dospělé ženy živící se prostitucí.

Pokus o dokonalou vraždu. Muž nechal manželku uštknout kobrou, trestu neunikl

Rodiny mrtvých dívek nakonec prosadily, aby byl vykonán test DNA - na těle jedné ze zabitých se totiž našlo semeno vraha - a policisté tak mohli porovnat genetický materiál. Právě tento test ovšem nakonec prokázal, že Naso v Rochesteru zřejmě nevraždil - vzorek se neshodoval.

Jedny z amerických Abecedních vražd tak na vyšetření stále čekají…